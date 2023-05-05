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BUGÜN HIDIRELLEZ Mİ? Hıdırellez ne zaman, kimler kutlar? İşte ritüelleri ve gelenekleri...

05.05.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez Bayramı'nın ne zaman olduğu merak konusu olurken birçok kişi bu gün gerçekleştirilmesi gereken ritüelleri ve gelenekleri internette araştırıyor. Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'da kutlanan bu mevsimlik bayramın tarihi merak konusu oldu. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün Hıdırellez ne zaman, kimler kutlar?

BUGÜN HIDIRELLEZ Mİ? Hıdırellez ne zaman, kimler kutlar? İşte ritüelleri ve gelenekleri...

Hıdırellez Bayramı 5 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak, 6 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Bu gün, Hızır Aleyhisselam ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. Hıdırellez Bayramı bugün coşkuyla kutlanacak. İşte Hıdırellez Bayramı ile ilgili merak edilenler...

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BUGÜN HIDIRELLEZ Mİ?

Hıdırellez 5 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak, 6 Mayıs Cumartesi günü bitecek.

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HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir.

Hıdrellez sabahı bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Bunun nedeni buğdayın o yıl eve bolluk ve bereket getireceği inancıdır.

İşte hıdırellez gelenekleri:

5 Mayıs günü kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir.

Hıdrellez sabahı kahvaltıda yumurta kaynatılır. Bu yumurtalar çocuklara yedirilir. Hıdrellez yumurtasının güç vereceği düşünülür. Kuru baklagiller bir torba içinde bahçedeki ağaçlara asılır.

Hıdrellez Günü çevredeki açlar doyurulur, yemekler paylaşılır. Paylaşmanın sonraki dönemlerde bolluk ve bereket getireceğine inanılır. 5 Mayıs gecesi dilekler bir kağıda çizilir ve gül ağacının altına konulur.

Evlenmek isteyen ama bir türlü evlenemeyen kızların başlarının üzerinde yeni kilit açılır. Bu sayede kısmetlerinin de açılacağı düşünülür. 5 Mayıs gecesi Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır. Hıdrellez gecesi (5 Mayıs gecesi) evin kapısına söğüt dalı asılır.

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