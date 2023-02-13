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BUGÜN KABİNE TOPLANTISI var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde!

13.02.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu, 10 ilde büyük yıkıma neden olan olan Kahramanmaraş depremleri sonrası geçtiğimiz hafta Pazartesi günü ertelenen toplantının ardından bugün de araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta kritik toplantıda, EYT, vergi affı, kamu işçilerine zam, taşerona kadro gibi çok sayıda konunun ele alınması bekleniyordu. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı? Deprem nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte detaylar...

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde!

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu, 10 ilde büyük yıkıma neden olan olan Kahramanmaraş depremleri sonrası geçtiğimiz hafta Pazartesi günü ertelenen toplantının ardından bugün de araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta kritik toplantıda, EYT, vergi affı, kamu işçilerine zam, taşerona kadro gibi çok sayıda konunun ele alınması bekleniyordu. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı? Deprem nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın 6 Şubat 2023 Pazartesi günü gerçekleşeceği açıklanmıştı.

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Kabine Toplantısı ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde olmasından dolayı Kabine Toplantısı'nın bu hafta yapılması beklenmiyor.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme olması halinde haberlerimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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