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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 19 Aralık 2023 hangi ilçelerde okullar tatil edildi, Erzurum, Van, Erzincan valiliklerinden açıklama geldi mi?

19.12.2023 06:39 | Son Güncelleme:
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Bugün okulların tatil olup olmadığı Erzurum, Van ve Erzincan gibi olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği illerimizde yayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama ya da duyuru yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek isteyen birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki bugün okullar tatil mi? 19 Aralık 2023 hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 19 Aralık 2023 hangi ilçelerde okullar tatil edildi, Erzurum, Van, Erzincan valiliklerinden açıklama geldi mi?

Bugün okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Erzurum, Van ve Erzincan'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Geçtiğimiz gün Iğdır'ın Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde okullar tatil edildi. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte 19 Aralık 2023 Salı günü konuya ilişkin son durum...

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okulların tatil edildiğine dair henüz bir valilik açıklaması gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (19 ARALIK 2023 SALI)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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