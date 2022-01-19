Bugün okullar tatil mi? Bugün (19 Ocak) hangi illerde okullar tatil?

Yoğun kar yağışı ile son birkaç gündür günlük hayat sekteye uğradı. Geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle okullar birçok ilde tatil edilmişti. Aynı şekilde bugün için de, illerin valiliklerince, okulların tatil olduğuna ilişkin açıklamalar geldi. Birçok ilde bugün okullar tatil olacak. Peki bugün (19 Ocak) hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

BURDUR

Burdur’da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara vermesine karar verdi. Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre 19.01.2022 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

UŞAK

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği açıklandı.

Uşak’ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulunarak okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan yeni açıklamada, 19 Ocak 2022 günü de mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.

TOKAT

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

KİLİS

Kilis'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilköğretim ve liselerde eğitim - öğretime 1 günlük ara verildi.

İl genelinde öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İl merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, ilçelerde ise 1,5 metreye ulaştı. Valilik, İl genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Merkez, Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak 2022 Çarşamba, bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, buzlanma nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır'' ifadelerine yer verildi.

KÜTAHYA

Kütahya'da kar nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evleri, özel eğitim kurslarında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

SİVAS

Sivas'ta akşam başlayan kar yağışının gece boyu etkili olmasının beklendiğinden il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Sivas genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 19 Ocak 2022 günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.

Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

DENİZLİ

Denizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ocak çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 19 Ocak çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Öğrencilere de seslenen Çeber, şunları kaydetti:

"Sevgili atmacalarım, yoğunluktan 2 gündür mesajlara bakamıyorum. Neler olmuş neler. İlçelerimizin farklı hava durumları nedeniyle verdikleri farklı tatil kararlarına sevinenler, üzülenler, kayanlar, düşenler, donanlar. Bazılarınızın üzüldüğünü gördüm şimdi ben de çok üzüldüm. Atmacalarım oy birliğiyle, en güzel değerlendirme ve yorumlarla dedi ki, '19.01.2020 Çarşamba tatil'. Valileri de dedi ki, 'Yeter ki siz isteyin.' Bakın oraya 19.01.2020 yazdım ama bu sefer yakalayan olmadı henüz. Tabii ki 19.01.2022. Karın tadını benim için de çıkarın lütfen. Sağlığınıza ve pandemi kurallarına dikkat!"

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda, ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla, ilimiz genelinde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu. Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Develi İlçe Hıfsızsıha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçe Hıfsızsıha Kurulu kararı gereği soğuk hava ve buzlanma dolayısı ile 19.01.2022 çarşamba günü ilçemiz örgün ve yaygın eğitime 1 gün ara verilmiştir.”

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçedeki tüm okullarda, 9 ilçede ise köy okullarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildi.

AKSARAY

Aksaray’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

ERZURUM

Erzurum'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.

SİNOP

Sinop’ta hafta başından itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklama şu şeklide:

"İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 19 Ocak tarihinde Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerimizin tüm taşıma hatlarında, Erfelek’te tüm okullarda ve Dikmen’e bağlı Dağköy ile Büyükkızık köyü Kabaalan Mahallesi’nde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİTLİS

Bitlis merkezde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

DÜZCE

Düzce'de kar yağışı sebebiyle kent genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle, yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 19 Ocak çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.

HATAY

Hatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yardın eğitime ara verildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olmaya devam etmesi nedeniyle, il merkezi, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde eğitim öğretime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı günlerinin ardından çarşamba da eğitime ara verilmiş oldu.

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verilecek.

Taraklı Kaymakamlığından yapılan yazıyı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava koşulları sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir."

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili öğrenciler gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü Afyonkarahisar'da 1 gün okulları tatil ediyoruz. 1 günlük bu tatili kitap okuyarak geçirmenizi istiyorum. Tatilden sonra sizleri daha canlı bir şekilde okullarınıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BOLU

Bolu'da, kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü için eğitime ara verildi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi, Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Kazımkarabekir, Ayrancı, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, kar nedeniyle eğitim- öğretime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildi.

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.

BOLU

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

MALATYA

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BİLECİK

Bilecik'te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası okullar tatil edildi.

Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı. Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime ara verilen ilçe sayısı 25'e yükseldi. Taşkent, Tuzlukçu, Bozkır, Seydişehir, Ahırlı, Akören, Çumra, Akşehir, Kadınhanı, Güneysınır, Ilgın ve Yalıhüyük ilçelerinde de yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.

Selçuklu ve Karatay ilçelerinde ise eskiden köy ve belde statüsündeki bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışı kentte devam edecek. Hava sıcaklığı ise eksi 13 dereceye kadar düşecek.

NİĞDE

Niğde'de okullar, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu, sis, don ve çığ uyarısı yapıldığı belirtildi.

Bu nedenlerden dolayı 19 Ocak Çarşamba il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

