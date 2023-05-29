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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Bugün okul var mı, yok mu? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonrası 29 Mayıs 20223 okullarda son durum!

29.05.2023 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün okullar tatil mi? Soru, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu sonrası 29 Mayıs 2028 Pazartesi günü internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin 2. tur seçim heyecanı sandıklar kapandıktan sonra da sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşması yaptı. Peki, seçimlerin ardından bugün okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? İşte Bakan Özer'in seçim sonrası okul tatili açıklaması...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Bugün okul var mı, yok mu? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonrası 29 Mayıs 20223 okullarda son durum!

Bugün okullar tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu öncesi yaptığı açıklamada oy kullanma işleminin ağırlıklı olarak okullarda yapıldığını belirtmişti. Bakan Özer açıklamasında, seçim sonrası ilk gün olan 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak vurgusu yaptı. Bakan Özer'in seçim sonrası okul tatili açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs'ta okullar tatil olacak. Bakan Özer, seçim öncesi konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.

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29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs okul tatili konusunda konuşan Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz."

28 Mayıs Pazar günü tüm ülke genelinde düzenlenen seçimler MEB'e bağlı okullarda gerçekleştirildi. Oy sayım işlemlerinin gece geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle şimdiye kadar her seçim sonrası okullar tatil edildi. Bakan Özer'in açıklamasına göre öğretmenler de idari izinli sayılacak.

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