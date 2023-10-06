BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu otobüs, metro, metrobüs, toplu taşıma bedava mı? 6 Ekim 2023 toplu ulaşımda son durum

Bugün otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak eden kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafca Kemal Atatürk; 6 Ekim 1923 tarihinde, İstanbul’un düşman işgalinden kurtulmasını sağlamıştır. Bu Türk milletinin istiklali açısından dönüm noktasıdır. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu otobüs, metro, metrobüs, toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün otobüsler İstanbul'da saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

Bugün otobüsler ücretsiz olacak. İETT'den yapılan açıklamada 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

Konuya dair yayımlanan duyuruya göre Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

6 EKİM'DE METRO, METROBÜS, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim'de toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir.

6 Ekim'de okullar dahil kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU ANLAM VE ÖNEMİ

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak 13 Kasım 1918’de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul’a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal sırasında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra, 23 Ağustos 1923’ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. 6 Ekim 1923’te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu’nun İstanbul’a girişiyle şehir özgürlüğüne kavuştu.

İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

