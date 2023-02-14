BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ mü? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte anlam ve önemi!

14 Şubat Sevgililer Günü'nün hikayesi merak ediliyor. Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat günü zamanla sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olmuştur. 14 Şubat Sevgililer Günü böyle ortaya çıkmıştır. İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü'n anlam ve önemi...

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışı bugünkü anlamından çok farklı bir hikayeye dayanıyor.

14 Şubat; Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bazı toplumlarda “Aziz Valentine Günü” (St. Valentine's Day) olarak bilinmektedir ve Valentine'ın Batı medeniyetlerindeki anlamı hoşlanılan kişi veya sevgilidir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü, bahsettiğimiz üzere kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat şekil değiştirerek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak günümüzde sürmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Aziz Valentine, M. S. 270 hayatını kaybetti. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius tarafından yapılmış.

Aziz Valentine'a ilişkin 1400’lü yıllara ait kayıtlar kendisinin Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Bir başka kaynak da ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Kimliği ile ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.





