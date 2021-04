'Bugün teravih var mı? İlk teravih ne zaman?' sorularının ardından açıklama

Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla. Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekâtlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.

On İkinci Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Kadir Suresi

On Birinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kevser Suresi

On Dokuzuncu Gün 50 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa Zilzal Suresi

On Sekizinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 25 defa Kevser Suresi

On Yedinci Gün 2 Rekat; Fatiha'dan sonra istediği bir sure, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas ve namaz sonrası 100 defa "La İlahe İllallah" zikri

On Altıncı Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 12 defa Tekasür Suresi

On Dördüncü Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Zilzal Suresi

On Üçüncü Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatih Suresinden sonra 25 defa İhlas suresi

Yirmi Beşinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 10 defa İhlas suresi

Yirmi Altıncı Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas suresi

Yirmi Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas Suresi

Yirmi Sekizinci Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa Ayete'l Kürsi, 100 defa İhlas, 100 defa Kevser ve namazdan sonra 100 salavat

Yirmi Dokuzuncu Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas suresi

Otuzuncu Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas ve namazdan sonra 100 salavat

RAMAZAN BOYUNCA BİN REKÂT NAMAZ

Ramazan ayının ilk yirmi gününde her gece, her namaz iki rekât olmak üzere, 20 rekât namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekâtı akşam namazından sonra ve on iki rekâtı ise, yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının son on gününde ise, her gece 30 rekât namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekâtı akşam namazından sonra ve 22 rekâtı ise, yatsı namazından sonra kılınır. 300 rekât ise, üç kadir gecesinde kılınır. Böylelikle bin rekâtlı namaz tamamlanmış olur.