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'Bugün teravih var mı? İlk teravih ne zaman?' sorularının ardından açıklama

12.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle insan yoğunluğunun en aza indirilmesi ve salgında vaka artış hızının düşürülmesi amacıyla bu sene Ramazan’da camilerde teravih namazı kılınmayacak. Normal şartlarda ilk oruç gününden bir gün önce camilerde toplanan cemaat, ilk teravih namazını kılarak Allah’a dua ederlerdi…

'Bugün teravih var mı? İlk teravih ne zaman?' sorularının ardından açıklama

Salgında vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı da aldığı kararın ardından camilerde teravih namazlarının kılınmayacağını açıkladı. Müslümanlar, dilerlerse kendi başlarına, evlerinde teravih namazı kılabilir…

BUGÜN TERAVİH VAR MI?

13 Nisan Salı günü Ramazan başlayacak. 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece, oruç tutmak isteyen Müslümanlar, sahura kalkacak. Normalde Ramazan’dan bir gün önce camilerde teravih namazı kılınıyordu. Yani 12 Nisan Pazartesi günü camilerde yatsı namazı vakti ile birlikte teravih namazları eda ediliyordu. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yıl camilerde teravih namazlarının kılınması yasaklandı. Bugün ve Ramazan boyunca teravih namazları kılınmayacak.

RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?

Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

HER GECE KILINAN 2 REKÂTLI NAMAZ

Ramazan ayında her akşam 2 rekât namaz kılmak. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresinden sonra 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra şöyle denir:

Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir zaman) kullarını unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş şeylerden uzak olan (Rab). Daha sonra Tesbihat-ı Erbaa’yı 7 kere söyler.

Yüce Allah, pak ve münezzehtir. Hamd ve senâ O'na mahsustur. Bir tek olan Allah'tan başka kulluğa layık ilâh yoktur. O, vasfedenlerin vasfından yücedir. Ve sonra şu duayı okur:

Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla. Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekâtlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.

GÜN GÜN KILINACAK RAMAZAN AYI NAMAZI

Birinci Gün 4 Rekat; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas Suresi

İkinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir Suresi

Üçüncü Gün 10 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi

Dördüncü Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresi

Beşinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavat

Altıncı Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunur

Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir Suresi

Sekizinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah

Dokuzuncu Gün 6 Rekat; (Akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır) Her rekatta Fatiha'dan sonra 7 defa Ayete'l Kürsi ve namaz sonrası 50 salavat

Onuncu Gün 20 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa İhlas Suresi

On Birinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kevser Suresi

On İkinci Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Kadir Suresi

On Üçüncü Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatih Suresinden sonra 25 defa İhlas suresi

On Dördüncü Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Zilzal Suresi

On Beşinci Gün 4 Rekat; İlk 2 Rekatta Fatiha'dan sonra 100 İhlas; Sonraki 2 Rekatta ise Fatiha'dan sonra 50 İhlas Suresi

On Altıncı Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 12 defa Tekasür Suresi

On Yedinci Gün 2 Rekat; Fatiha'dan sonra istediği bir sure, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas ve namaz sonrası 100 defa "La İlahe İllallah" zikri

On Sekizinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 25 defa Kevser Suresi

On Dokuzuncu Gün 50 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa Zilzal Suresi

Yirminci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi Birinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi İkinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi Üçüncü Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi Dördüncü Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi Beşinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 10 defa İhlas suresi

Yirmi Altıncı Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas suresi

Yirmi Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas Suresi

Yirmi Sekizinci Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa Ayete'l Kürsi, 100 defa İhlas, 100 defa Kevser ve namazdan sonra 100 salavat

Yirmi Dokuzuncu Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas suresi

Otuzuncu Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas ve namazdan sonra 100 salavat

RAMAZAN BOYUNCA BİN REKÂT NAMAZ

Ramazan ayının ilk yirmi gününde her gece, her namaz iki rekât olmak üzere, 20 rekât namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekâtı akşam namazından sonra ve on iki rekâtı ise, yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının son on gününde ise, her gece 30 rekât namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekâtı akşam namazından sonra ve 22 rekâtı ise, yatsı namazından sonra kılınır. 300 rekât ise, üç kadir gecesinde kılınır. Böylelikle bin rekâtlı namaz tamamlanmış olur.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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