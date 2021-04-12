'Bugün teravih var mı? İlk teravih ne zaman?' sorularının ardından açıklama

Salgında vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı da aldığı kararın ardından camilerde teravih namazlarının kılınmayacağını açıkladı. Müslümanlar, dilerlerse kendi başlarına, evlerinde teravih namazı kılabilir…
13 Nisan Salı günü Ramazan başlayacak. 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece, oruç tutmak isteyen Müslümanlar, sahura kalkacak. Normalde Ramazan’dan bir gün önce camilerde teravih namazı kılınıyordu. Yani 12 Nisan Pazartesi günü camilerde yatsı namazı vakti ile birlikte teravih namazları eda ediliyordu. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yıl camilerde teravih namazlarının kılınması yasaklandı. Bugün ve Ramazan boyunca teravih namazları kılınmayacak.
RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?
Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.
EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?
HER GECE KILINAN 2 REKÂTLI NAMAZ
Ramazan ayında her akşam 2 rekât namaz kılmak. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresinden sonra 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra şöyle denir:
Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir zaman) kullarını unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş şeylerden uzak olan (Rab). Daha sonra Tesbihat-ı Erbaa’yı 7 kere söyler.
Yüce Allah, pak ve münezzehtir. Hamd ve senâ O'na mahsustur. Bir tek olan Allah'tan başka kulluğa layık ilâh yoktur. O, vasfedenlerin vasfından yücedir. Ve sonra şu duayı okur:
Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla. Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekâtlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.
GÜN GÜN KILINACAK RAMAZAN AYI NAMAZI
Birinci Gün 4 Rekat; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas Suresi
İkinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir Suresi
Üçüncü Gün 10 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi
Dördüncü Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresi
Beşinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavat
Altıncı Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunur
Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir Suresi
Sekizinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah
Dokuzuncu Gün 6 Rekat; (Akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır) Her rekatta Fatiha'dan sonra 7 defa Ayete'l Kürsi ve namaz sonrası 50 salavat
Onuncu Gün 20 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa İhlas Suresi
On Birinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kevser Suresi
On İkinci Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Kadir Suresi
On Üçüncü Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatih Suresinden sonra 25 defa İhlas suresi
On Dördüncü Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Zilzal Suresi
On Beşinci Gün 4 Rekat; İlk 2 Rekatta Fatiha'dan sonra 100 İhlas; Sonraki 2 Rekatta ise Fatiha'dan sonra 50 İhlas Suresi
On Altıncı Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 12 defa Tekasür Suresi
On Yedinci Gün 2 Rekat; Fatiha'dan sonra istediği bir sure, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas ve namaz sonrası 100 defa "La İlahe İllallah" zikri
On Sekizinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 25 defa Kevser Suresi
On Dokuzuncu Gün 50 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa Zilzal Suresi
Yirminci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Birinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi İkinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Üçüncü Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Dördüncü Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Beşinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 10 defa İhlas suresi
Yirmi Altıncı Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas suresi
Yirmi Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas Suresi
Yirmi Sekizinci Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa Ayete'l Kürsi, 100 defa İhlas, 100 defa Kevser ve namazdan sonra 100 salavat
Yirmi Dokuzuncu Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas suresi
Otuzuncu Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas ve namazdan sonra 100 salavat
RAMAZAN BOYUNCA BİN REKÂT NAMAZ
Ramazan ayının ilk yirmi gününde her gece, her namaz iki rekât olmak üzere, 20 rekât namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekâtı akşam namazından sonra ve on iki rekâtı ise, yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının son on gününde ise, her gece 30 rekât namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekâtı akşam namazından sonra ve 22 rekâtı ise, yatsı namazından sonra kılınır. 300 rekât ise, üç kadir gecesinde kılınır. Böylelikle bin rekâtlı namaz tamamlanmış olur.