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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ ? 10 Kasım 2023 otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

09.11.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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10 Kasım'da otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bugün İstanbul'da birçok kişi İETT otobüsü, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak. Peki, 10 Kasım 2023 otobüsler ücretsiz mi? Bugün İETT otobüsü, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? İşte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde toplu taşıma araçlarında son durum...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ ? 10 Kasım 2023 otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet verip vermeyeceği merak edildi. Bilindiği üzere milli ve dini bayramlarda İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz hizmet veriyor. Peki, 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte, toplu taşıma araçlarında son durum...

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10 KASIM'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım'da otobüsler ücretsiz hizmet vermeyecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla önceki yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI HİZMET VERECEK?

Toplu taşıma araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak hizmet vermişti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmadığı için araçlarda normal ücret tarifesi uygulanacak. Öte yandan konuya dair İBB'den açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.

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10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için resimli 10 Kasım mesajları! Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için resimli 10 Kasım mesajları!


Günün önemli manşetleri


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