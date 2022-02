Bugüne dek onlarsız nasıl yaşadığınıza akıl sır erdiremeyeceğiniz ürünler

Bazı meşakkatli işlere o kadar alışıyoruz ki o işi kolaylaştıracak ürünlerin olduğunu fark edemiyoruz. Oysa piyasadaki bazı ürünler görür görmez satın alma isteği uyandıracak kadar işlevsel ve ilgi çekici. Dar alanları fonksiyonel hale getiren aparatlar, sürekli düşen kulaklıkları sabitleyen ürünler, tarifleri tam ölçüsünde yapmanızı sağlayan kaşıklar ve silinebilen not kağıtları gibi birçok fonksiyonel ürün mevcut. Hayatınızda büyük farklar yaratacak, pratikliği ve kullanışlılığıyla kalbinizi kazanacak ürünleri sizler için araştırdık. Gelin, vakit kaybetmeden listemize hep birlikte göz atalım.

1. Araç içinde ekstra alan sağlayan YKKJ Araç Askısı

Yolculuk sırasında ceketinizi asacak yer mi bulamıyorsunuz? YKKJ Araç Askısı, sizi bu dertten kurtarıyor. Koltuk başlığına takılan ürün, çantanızı ve giysilerinizi asmanız için alan sağlıyor. 360 derece dönebilen tasarımıyla istediğiniz yöne çevirebildiğiniz askılığı kullanmadığınız zamanlarda katlayabilirsiniz. Bu sayede sürüş sırasında olası kazaları önleyebilirsiniz. Baş desteği çıkarmadan rahatça takılabilen ürünü monte etmek için herhangi bir alete ihtiyaç duymuyorsunuz. Ayrıca askılığı, arka koltuktan oturan yolcular telefon tutacağı olarak da kullanabiliyor. ABD ve silikon kauçuktan elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor.

2. Mutfağınıza düzen getiren Meleni Home Mutfak Düzenleyici

Mutfakta yeteri kadar yeriniz mi yok? Meleni Home Mutfak Düzenleyici, pratik tasarımıyla mutfağınıza daha fazla eşya sığdırmanıza yardımcı oluyor. Bu sayede alanlarınız daha kullanışlı hale geliyor. İster raf ister tezgah üstünde tercih edebileceğiniz ürün, eşyalarınız için iki katlı ekstra alan oluşturuyor. Şık görünümüyle mutfağınızda kötü görüntü oluşturmuyor. 275 x 315 x 155 mm ölçülerine sahip düzenleyici, küçük yapısıyla az yer kaplayıp daha fazla eşya için yer oluşturuyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen düzenleyici, uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Kullanışlı ürüne bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok.

3. Kulaklığın düşmesini önleyen Ally AirPod Kulaklık Sabitleyici

Koşu, yürüyüş ve spor yaparken ya da yolculuk sırasında müzik dinlemek hemen herkesin en sevdiği aktivitelerden biri. Kulak üstü kulaklıkları yanınızda taşımak zor olabiliyor. Bu yüzden çoğumuz kulak içi kulaklıkları tercih ediyoruz. Küçük yapısıyla yanınızda kolayca taşıyabildiğimiz ürünlerin bizi en çok zorlayan kısmı ise kulağımızdan sürekli çıkıyor olması. Ally AirPod Kulaklık Sabitleyici, iste tam da bu sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı oluyor. Kanca şekliyle kulağınıza tam olarak oturuyor ve kulaklığın düşmesini önlüyor. Silikondan elde edilen ürün, yumuşak yapısıyla rahatsız etmiyor. Hoş rengiyle kulağınızda güzel bir görünüm yaratıyor. Üstelik ürün yıkanarak kolayca temizleniyor.

4. El yıkama alışkanlığı kazandıran QINGRENJIE Musluk Uzatıcı

Çocuklara el yıkama eğitimi vermek önemli konulardan biri. GQINGRENJIE Musluk Uzatıcı, bu eğitimi eğlenceli hale getirerek çocukların el yıkama alışkanlığını kazanmasına yardımcı oluyor. Çocuklar el yıkarken boyları kısa kaldığı için musluğu açamayabilir ve etrafı ıslatabilir. Uzatıcı, musluk sapını 17 cm kadar uzatarak çocukların erişebileceği mesafeye getiriyor. Bu sayede ebeveynlere ihtiyaç duymadan ellerini rahatlıkla yıkayabilir. Polipropilenden elde edilen ürün, bebeklerin elleriniz çizmiyor ve musluk yüzeyine zarar vermiyor. Eğlenceli tasarımlarıyla çocukların favori ürünleri arasında yerini alıyor.

5. Şık tasarımıyla FMOGQ Bitki Rafı

Evinizde bitkileriniz var ve artık nereye koyacağınızı bilmiyor musunuz? FMOGQ Bitki Rafı, aradığınız ürün olabilir. Tavana asarak monte edebileceğiniz raf, bitkileri ayak altında kaldırarak daha geniş bir alan sağlıyor. Böylece bitkileri güneş alacak bir alana koymak da daha kolay hale geliyor. Evde, iş yerinde ve ofiste rahatlıkla kullanabileceğiniz raf, şık duruşuyla bulunduğu ortama güzel bir dokunuş katıyor. Modern ve Retro karşımı tarzıyla evinize kendi stilinizi yansıtmanıza yardımcı oluyor. Masif ahşap ve metal çerçeveden üretilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor.

6. Çevre dostu Rocketbook Cloud Kartları

İş ya da diğer çalışmalarda kullanmak için sürekli not kağıdı almaktan bıktınız mı? O zaman sizi böyle alalım! Rocketbook Cloud Kartları, silinebilir özelliğiyle defalarca kullanılabiliyor. Üstelik IOS ve Android telefonlarda kullanabileceğiniz Rocketbook uygulaması sayesinde not kağıtlarına yazdıklarınızı uygulamaya yükleyebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz anda uygulama üzerinden tekrar okuyabilirsiniz. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuz her yerde notlara anında erişebilirsiniz. Not kağıtlarını yanınızda taşımak zorunda kalmasınız. 80 parça karttan oluşan ürünü nemli bir bez ile silerek yeniden kullanabilirsiniz. Çevre dostu kartlar kağıt ihtiyacını azaltarak doğayı da koruyor.

7. İşinizi kolaylaştıran Sunveno Bebek Masası Düzenleyici

Bebeğinin altını değiştirirken işi kolaylaştıracak bir ürün arayanlar burada mı? Sunveno Bebek Masası Düzenleyici, bebeğin altını değiştirirken ihtiyaç duyduğunuz bütün eşyaları bir arada toplayarak sizi eşya arama derdinden kurtarıyor. Cırtlı bantları sayesinde beşiğe kolayca asabileceğiniz ürün, bebeklerin giysileri, biberonları ve bezleri için ekstra alan oluşturuyor. 7 ayrı gözü bulunan ürün, düzenli ve işlevsel bir kullanım imkanı sunuyor. Polyester kumaştan elde edilen ürün, aşınmaya karşı dayanıklı yapısıyla bebeğinizin tüm dönemlerinde yanınızda olacak. Biberon için folyo alanı bulunan düzenleyici, kumaş yapısıyla ıslaklığın başka göze ulaşmasını önlüyor. Bu kullanışlı ürünü kolayca temizlemek için de makinede yıkamak yeterli.

8. Yemek yaparken en iyi yardımcınız Joseph Joseph Ölçme Kaşığı

Güzel bir yemek yapmanın sırrı, yemeğe koyulan baharatların doğru ölçüde eklenmesinden geçiyor. Siz de mükemmel yemekler yapmak istiyorsunuz; ancak eklenecek tuzun ve baharatın ayarını tutturamıyor musunuz? Joseph Joseph Ölçme Kaşığı, pratik kullanımıyla istediğiniz yemekleri lezzetli şekilde yapmanıza yardımcı oluyor. 1 ila 15 ml arasında ölçer çizgileri bulunan ürün, yemek için gereken ayarı rahatça yapmanızı sağlıyor. Kaşığın sap kısmı kaydırılarak ölçü kolayca ayarlanıyor. Hem kuru hem ıslak malzemeleri ölçmede kullanabileceğiniz ölçme kaşığının yapım malzemesinde zararlı kimyasal da bulunmuyor. Mutfaktaki en iyi yardımcınız olacak ürünü çok seveceğinizden eminiz.

9. Temiz bir cilt için Rosenice Peeling Banyo Eldiveni

Banyoda kese yapma ihtiyacını karşılayan Rosenice Peeling Banyo Eldiveni, cildinizi çok ovmadan teninize peeling yapıyor. Kirleri derinlemesine temizleyen ürün, gözeneklerin açılmasını sağlıyor. Cildinizi canlı ve temiz görünmesine yardımcı oluyor. Sabun, duş jeli ve deniz tuzu ile birlikte kullanabileceğiniz eldiven, lastikli ağız kısmı sayesinde kolayca giyilip çıkarılıyor. Esnek yapısıyla eldiven içinde elleri rahat hareket ettirmek mümkün. Kordon kısmında bulunan asma ipi sayesinde işiniz bittikten sonra asarak kurumaya bırakabilirsiniz. Makinede yıkayabileceğiniz ürün, kolayca temizleniyor. Yüksek kaliteli materyallerden üretilen eldiveni uzun süre severek kullanacaksınız.

10. Paslanmaz özelliğiyle ELİTSA Bıçak

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden çikolata ve fıstık ezmesine kim "Hayır!" diyebilir? Bu eşsiz lezzetlerle güne başlamanın keyfi bir başka. Ancak kavanozların sonuna yaklaştıkça ürünlere ulaşmak da zor oluyor. Hele Dibi sıyırmak neredeyse imkansız oluyor. Bu noktada tereyağı bıçakları en doğru tercih oluyor. Kusursuz tasarımlarıyla ihtiyaç duyduğunuz manevrayı kolayca yapmanızı sağlıyor. ELİTSA Bıçak, kahvaltı sofralarına yakışan tasarımıyla hem tereyağı hem çikolata ve fıstık ezmesi gibi kahvaltılık ürünlerde rahatlıkla kullanılıyor. Paslanmaz çelikten üretilen bıçak, parlak cilasıyla kahvaltı takımlarına çok yakışıyor. Bulaşık makinesinde yıkanarak kolayca temizleniyor.