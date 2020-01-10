Bugünü hafife almayın! 2020'nin ilk ay tutulması ve dolunayı burcunuzda bakın nasıl etkiler bırakacak?

Yılın ilk önemli gök olayı, 10 Ocak'ta Parçalı Ay Tutulması ve dolunay olacak. Ülkemizden tamamı gözlenebilecek bu tutulma, 20.05- 00.15 saatleri arasında yaşanacak. 4 saat 5 dakika sürecek olan Ay tutulması Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası, Türkiye saatiyle 22.10'da gerçekleşecek. Ay Tutulmasının ve dolunayın enerjisi asşk hayatından kariyere varana kadar birçok yönde etkili olacak. Yılın ilk dolunayı en vurgulu halini gözler önüne serecek. Ocak ayının ilk ay tutulması ve ilk dolunayı hepimizde etkiler bırakacak. Aksiliklerden ders almayı bilirsek bazı şeyleri yoluna koyabilirsiniz. KOÇ Bu tutulma size iç pusulanıza, güvenmeyi öğretiyor. İçinizden gelen sesleri artık daha çok dinleme yolunda olabilirsiniz. Kendinizi sağlıksız durumlardan uzaklaştırarak dinlenmeye kendinize vakit ayırmaya çalşının. İster yeni bir yere taşınıyor olun, isterseniz ailevi ilişkilerinizi iyileştirin bir süredir çözüm bulmayı bekleyen konulara odaklanabilirsiniz.

BOĞA Ofisteki gereksiz gerilimi engellemek için bir hayli dikkatli olmanız gerekiyor. Zira iş paydaşlarınıza bazı konularda güvence vermeden önce elinizdeki verilerin doğru olduğuna emin olun. Boğalar "önsezileriniz kuvvetli olabilir, ancak bilgilerinizi teyit etmeniz gerekebilir" sevgili Boğalar. Özellikle inatçı yapınız nedeniyle iş ortamındaki bir kişiyle dikleştiyseniz bu durum sizin açınızdan hüsranla sonuçlanabilir. Eğer bu sebepten ötürü bir hata yaparsanız, yaradan çok zarar göreceksiniz. İKİZLER Bu tutulmada mali durumunuz konusunda değişiklikler olabilir. Para her şey değildir ama size özgürlük verir. Banka hesabınız kim olduğunuzun bir yansıması değil, bağımsızlığınızın korunmasına yardımcı olan bir araçtır. Bunu bilerek ilerleyin. İş yerinde bazı aksilikler yaşayabilir, motivasyonunuzu tamamen kaybedecek kadar cesaretiniz kırılabilir. Bu dolunayda kazançlı bir işi yönetmek ve paradan tasarruf etmek şu anda zorlayıcıdır. YENGEÇ Bu tutulma ve dolunay sürecinde, özellikle iş arkadaşlarınızla, patronunuzla ve müşterilerinizle konuşurken ifadelerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle burcunuzda gerçekleşen dolunay ve tutulmadan en çok siz etkileneceksiniz. Bu yüzden güç mücadelesinden gövde gösterisinden kaçınmalısınız. Arkdaşlığınız ne kadar güçlü olursa olsun patronunuz patronunuzdur.

ASLAN Aslanlar iş yerinde odaklanmakta oldukça zorlanacaklar. Ancak bu durum ilginç şekilde aslanların işine yarayacak. Ama aslanların dikkat etmesi gereken tek şey, iş yeri entrikalarının içine düşmemek! Eğer gereğinden çok sosyalleşirlerse kendilerini istemedikleri bir ortamda bulabilirler. Aslanlar kendilerini sıfır noktasında sabit tutarsa bu tarz gereksiz dramalardan başaracaklardır. Aslanlar kendilerinin polisi olmalı bu süreçte. Aslanlar olaylara iyimser yaklaşırlarsa bunun onların işine yaradığını fark edeceklerdir. BAŞAK Başaklar da dolunayın etkisi altına girecek burçların arasında. Dolunay, başak burçlarında iş arkadaşlarıyla arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olabilir. Ve bu yüzden sorunları gidermek için bir takım zorlu konuşmalar yapabilir. Bu süreçte başak burçlarının sakin kalması ve konuşmaları sükunetle iletmesi akıllıca olacaktır. Bu tarz yüzleşmeler biraz stresli olabilir. Ancak unutmayın ki bu konuşmaları yaptıktan sonra kendinizi hafiflemiş hissedeceksiniz. Yüksek gerilimli ortamlarda çalışmanız oldukça zorlaşıyor ancak çalışma arkadaşlarınızla aynı zamanda arkadaş olursanız yaptığınız işten ve kendinizden daha çok verim alıyorsunuz.

TERAZİ Büyük bir kariyer gelişimi sizi bekliyor. Konuları kendi elinize alma ve kendinizi oraya koyma zamanı gelmiş olabilir. Kariyeriniz hızlanacak ancak etkileri kişisel hayatınıza farklı yansıyabilir. Terazi her zaman kişisel yaşamlarını ve profesyonel yaşamlarını dengeleme görevindedir. Ocak dolunuyı da bu özelliğinizi test edecektir. AKREP Yaşam felsefeniz yapım aşamasında.Hayatınızı her gün dolu dolu yaşamanız için sizi yönlendiren şey nedir? Yeniden düşünmenin ve spontane fırsatları kucaklamanın zamanı gelmiş olabilir. Bu tutulmada ve dolunayda planlara mahkum olmayın. Bunun yerine, perspektifinizin değişmesine izin verin. YAY Büyük bir dönüşüm gündeme geliyor. Enerjinizi elimine etmek için neye ihtiyacınız olduğunu ve neye yatırım yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ödeme gerektiren uzun vadeli borçlar olabilir. Borçlarınızı ödemek için bir yol bulmalsınız. Artık faturalarınızı erteleyemeyeceğiniz bir noktaya geldiniz Ay Tutulması ve Ocak dolunayı bu gerçeği sizin için aydınlatacak. OĞLAK Oğlaklar yeni bir iş fırsatı ya da terfi beklentisi içine girebilir. Sıkı çalışmaları üstleri tarafından övülecektir. Yeni yılda Oğlaklar kendilerini iş anlamında adeta hafiflemiş hissedecekler. Zira iş yerlerinde ortaya koydukları etkileyici performans üstleriniz tarafından onaylanacaktır. Bu olumlu destek onları sadece daha sıkı çalışmaları için cesaretlendirecektir.