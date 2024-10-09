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Bulaş zincirini kırın! 'Çocuğunuzda bu belirtiler varsa okula göndermeyin' uyarısı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.10.2024 12:32
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, okullara hasta çocukların gönderilmesinin bulaşıyı sürdürdüğüne dikkat çekerek, “Çocuğumuzda ani başlayan yüksek ve dirençli ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, yaygın kas ve eklem ağrısı, kusma ve ishal durumlarından birisi varsa, okula göndermeyerek bulaş zincirini kırabiliriz” dedi.

Bulaş zincirini kırın! 'Çocuğunuzda bu belirtiler varsa okula göndermeyin' uyarısı

Çocuk Sağlığı Kliniği’nden Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, okulda hızla yayılan enfeksiyonlara dikkat çekti.

Okullarda enfeksiyonların sık görüldüğü bir döneme girildiği uyarısında bulunan Uzm. Dr. Çebi, “Çocuklarımızda ani başlayan yüksek ve dirençli ateşin, boğaz ağrısının, baş ağrısının, öksürüğün, yaygın kas ve eklem ağrısının, kusma ve ishalin görüldüğü salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Üstelik çok hızlı yayılıyor ve öksürük, burun akıntısı 2 haftayı bulabiliyor. Bu enfeksiyon, damlacık yoluyla (öksürme, hapşırma) veya yüzeylere dokunulduğu taktirde bulaşıyor. Elimize bulaşan virüslerle dokunduğumuz her yere virüsü bulaştırıyoruz. Grip ve diğer tüm viral enfeksiyonlar genellikle kendi kendine iyileşir ancak okullara hasta çocukların devam etmesi, bulaşıcılık zincirini kırmaya engel oluyor” şeklinde konuştu.

"ŞİKAYETLER VARSA OKULA GÖNDERMEYİN"

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Özellikle okul çağındaki çocukların viral enfeksiyon belirtileri varsa okula gönderilmemesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Çebi, “Küçük yaştaki çocuklarda özellikle dirençli ateş ve halsizlik ön planda ise influenza, Covid gibi viral enfeksiyonlar düşünülmeli fakat Beta enfeksiyonu da akıldan çıkarılmamalıdır. Çoğu zaman antibiyotik kullanımına ihtiyaç duyulmaz. Eğer çocuğumuzda ani başlayan yüksek ve dirençli ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, yaygın kas ve eklem ağrısı, kusma ve ishal durumlarından birisi varsa, çocuğumuzu okula göndermeyerek bulaş zincirini kırabiliriz” diye konuştu.

VİRAL ENFEKSİYONDA UZMAN KONTROLÜ ÖNEMİ"

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Viral enfeksiyonlarda 5 günü geçen ateş, genel durumda kötüleşme, beslenememe, geceleri uykudan uyandıran öksürük, zatürre (pnömoni) belirtisi olabileceğini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Çebi, “Bu durumlarda vakit kaybetmeden uzman doktor muayenesi yaptırılması önemlidir. Özellikle okul bulaşlarını önlemek için ilk 5 günün en riskli dönem olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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