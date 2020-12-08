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  4. Bulaşık makinesi ile ilgili en acil 4 soru cevaplandı! Makinenin kapağını hemen açın

Bulaşık makinesi ile ilgili en acil 4 soru cevaplandı! Makinenin kapağını hemen açın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bulaşıkları sizin için yıkayan bir makineye sahip olmak harika ama, bulaşık makineniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi biliyor musunuz? İşte en çok merak edilen sorular ve cevapları.

Bulaşık makinesi ile ilgili en acil 4 soru cevaplandı! Makinenin kapağını hemen açın

Önceden çoğu kişi bulaşıklarını elde yıkamak zorunda kalıyordu neyse ki, modern teknoloji bizi bulaşık makinesiyle tanıştırdı. Peki, bulaşık makineniz söz konusu olduğunda yapılması ve yapılmaması gerekenlerin farkında mısınız? Bulaşık makinesi ile ilgili en acil 4 soru cevaplandı.

BULAŞIK MAKİNESİNİ AĞZINA KADAR DOLDURMAK GEREKİR Mİ?

Üst rafa çok ağır eşya koymadığınız müddetçe bulaşık makinesini olabildiğince doldurmalısınız ancak aşırıya kaçmayın. Yapmamanız gereken şey, tabakları veya diğer tabakları üst üste dizmektir. Ayrıca, püskürtme kolunun hala serbestçe hareket edebildiğinden her zaman emin olmalısınız.

EKO DÖNGÜSÜ KULLANILDIĞINDA BULAŞIKLAR YETERİNCE TEMİZLENİR Mİ?

Eko döngüsünü kullandığınızda, bulaşıklarınız normal bir döngü kullandığınızdaki gibi temiz çıkacaktır. Eko döngüsü çok daha az su ve enerji kullanır, bu nedenle bunu kullanmak normal bir döngüden çok daha iyidir. Tek dezavantajı, biraz daha uzun sürmesidir bu yüzden bulaşık makinenizi gece çalıştırabilirsiniz.

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BULAŞIKLAR BİTTİĞİNDE MAKİNENİN KAPAĞI HEMEN AÇILMALI MI?

Evet, yapılacak en iyi şey bu olacaktır. Bulaşık makineniz döngüsünü bitirdiğinde, kapıyı biraz açın. Böylelikle fazla nem ve buhar çıkış yolunu bulabilir ve bulaşıklarınız daha çabuk kurur. Bu şekilde, temiz bulaşıkları da daha çabuk kaldırabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ BOŞKEN ÇALIŞTIRILMALI MI?

Evet, bulaşık makinenizi ara sıra temizlemeniz gerekecek. Aksi takdirde yiyecek artıkları ve nem, güvenilir makinenizde her türlü bakteri ve küf oluşumuna neden olabilir.

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