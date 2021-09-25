Bulaşık makinesi bardak ve tabaklarınızı çizdiyse üzülmeyin! Bu pratik yöntemlerle durumu kurtarabilirsiniz

Bulaşık makinelerinde tuz ve parlatıcı ayarlarının doğru olmaması, deterjan bölümüne gereğinden fazla deterjan koyulması, suyun sertlik derecesi gibi faktörler bardak ve tabaklarınızın zaman içerisinde çizilmesine ve matlaşmasına sebep olabilir. Bu elbette ki kaçınmanız gereken bir durum. Neyse ki cam veya porselen mutfak gereçlerinizi kurtarmak artık çok kolay! İşte bulaşık makinesinde çizilen bardak ve tabakları kurtarmanın yolları...
Öncelikle cam bardak ve tabaklardan başlayalım...
Çizilen cam bardak ve tabaklarınızı geniş bir kaba koyun.
Bir paket karbonatı tüm malzemelerin üzerinde iyice gezdirin.
Bir çay bardağı parlatıcı, yarım çay bardağı limon tuzu ve bir su bardağı sirkeyi ekleyin.
Kapta bulunan bardak ve tabakların üzerini geçecek şekilde kaynamış suyu ilave edin.
Yarım saat kadar bekletin. Bekletmeye vaktiniz yoksa ve tabaklarınızla bardaklarınız ince yapıya sahip değilse 5 dakika kaynatabilirsiniz.
İşte bu kadar basit! Bardak ve tabaklarınız artık eskisi gibi pırıl pırıl.
Üstte bahsedilen yöntem için ayıracak vaktiniz yoksa, daha pratik bir çözümümüz var:
Bir mikrofiber bez alın. Üzerine sirke, karbonat ve biraz parlatıcı dökün.
Tabak ve bardaklarınızı güzelce ovalayın.
Çıkan sonuca inanamayacaksınız!
Cam malzemeler tamam. Peki porselenler ne olacak? İşte çözümü:
Porselen malzemelerinizin içine karbonatı yayın.
Bir limonu ikiye bölün.
Yarım limonun iç bölümünü tabağınızın her yerinde dolaştırın.
Ve işlem tamam!
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