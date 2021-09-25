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Bulaşık makinesi bardak ve tabaklarınızı çizdiyse üzülmeyin! Bu pratik yöntemlerle durumu kurtarabilirsiniz

24.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulaşık makinesi mutfaktaki en büyük yardımcılarımız arasında. Hem zaman hem de su tasarrufu sağlayan bu muhteşem icat, yıkama esnasında bazen bardak ve tabaklarınızı çizebiliyor. Ama üzülmenize gerek yok; bulaşık makinesinde çizilen bardak ve tabaklarınızı kurtarmanızın çok kolay yolları var. Sadece yarım saatinizi ayırarak bardak ve tabaklarınızı eski haline getirebilirsiniz!

Bulaşık makinesi bardak ve tabaklarınızı çizdiyse üzülmeyin! Bu pratik yöntemlerle durumu kurtarabilirsiniz

Bulaşık makinelerinde tuz ve parlatıcı ayarlarının doğru olmaması, deterjan bölümüne gereğinden fazla deterjan koyulması, suyun sertlik derecesi gibi faktörler bardak ve tabaklarınızın zaman içerisinde çizilmesine ve matlaşmasına sebep olabilir. Bu elbette ki kaçınmanız gereken bir durum. Neyse ki cam veya porselen mutfak gereçlerinizi kurtarmak artık çok kolay! İşte bulaşık makinesinde çizilen bardak ve tabakları kurtarmanın yolları...

CAM MALZEMELER İÇİN KARBONAT, SİRKE VE LİMONUN GÜCÜ

Öncelikle cam bardak ve tabaklardan başlayalım...

  • Çizilen cam bardak ve tabaklarınızı geniş bir kaba koyun.

  • Bir paket karbonatı tüm malzemelerin üzerinde iyice gezdirin.

  • Bir çay bardağı parlatıcı, yarım çay bardağı limon tuzu ve bir su bardağı sirkeyi ekleyin.

  • Kapta bulunan bardak ve tabakların üzerini geçecek şekilde kaynamış suyu ilave edin.

  • Yarım saat kadar bekletin. Bekletmeye vaktiniz yoksa ve tabaklarınızla bardaklarınız ince yapıya sahip değilse 5 dakika kaynatabilirsiniz.

  • Kabın içindeki su soğuyunca malzemeleri çıkarın ve musluktan akan suyun altında durulayın.

İşte bu kadar basit! Bardak ve tabaklarınız artık eskisi gibi pırıl pırıl.

ÇOK VAKTİNİZ YOKSA PARLATICIYI DENEYİN

Üstte bahsedilen yöntem için ayıracak vaktiniz yoksa, daha pratik bir çözümümüz var:

  • Bir mikrofiber bez alın. Üzerine sirke, karbonat ve biraz parlatıcı dökün.

  • Tabak ve bardaklarınızı güzelce ovalayın.

  • Ovaladığınız malzemeleri akan suyun altında iyice durulayın.

Çıkan sonuca inanamayacaksınız!

GELELİM PORSELEN BARDAK VE TABAKLARA!

Cam malzemeler tamam. Peki porselenler ne olacak? İşte çözümü:

  • Porselen malzemelerinizin içine karbonatı yayın.

  • Bir limonu ikiye bölün.

  • Yarım limonun iç bölümünü tabağınızın her yerinde dolaştırın.

  • Bu dolaştırma işlemi sırasında tüm karbonatı limon ile iyice temizleyin.

Ve işlem tamam!

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