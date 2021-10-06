Bu koku tarihe karışacak! Bulaşık makinesinin kokmasını önlemek mümkün

Mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdan olan bulaşık makinesi, zaman zaman problem de yaratıyor. Bizi büyük bir zahmetten kurtaran bu ürünü düzenli aralıklarla temizlemezsek yayacağı koku, bu problemlerin en ciddilerinden! Her bir parçası ayrı özen isteyen bu makineyi temizlemek ise zannedildiği kadar zor değil. Karşınızda mutfağın demirbaşı bulaşık makinesini temizlemenin detayları…

PÜF NOKTASI FİLTREYİ TEMİZLEMEK

Bulaşık makinesinin yaydığı kötü kokuların baş sorumlusu belli, filtre. Yiyecek parçacıkları burada birikir. Zaman içinde bu parçalar, bulundukları sıcak ve ıslak ortamda mide bulandırıcı hâle gelebilir. Neyse ki filtreyi temizlemenin de bir yöntemi var.

Silindir biçimli sökülebilir filtreye ulaşmak için en altta bulunan tel rafı çıkartıp filtreyi döndürerek sökün.

Filtreyi sabun ve sıcak su yardımıyla temizleyin.

Filtrenin iç kısımlarını bezle silmek sizleri zorlayabilir. Bu yüzden bir şişe temizleme fırçası kullanabilirsiniz.

KARBONAT VE BEYAZ SİRKE MUCİZESİNDEN ŞAŞMAYIN

Beyaz sirke son derece güçlü bir temizleyici. Makine boşken düzenli periyotlarla bir miktar sirke ekleyerek makineyi çalıştırırsanız iç parçaların temizlenmesine de destek olursunuz. Karbonat da tıpkı sirke gibi iyi bir temizleyici ve kötü kokularla baş etmekte birebir. Dolayısıyla, aynı anda olmamak koşuluyla, karbonat ve sirkeyi bulaşık makinesini temizlemek için kullanabilirsiniz. Karbonat ve sirke yardımıyla makinedeki kokuyu gidermek için yapmanız gerekenler kısaca şöyle:

Makineyi tamamen boşaltın.

Bir bardak ya da bir kase beyaz sirkeyi bulaşık makinesinin üst rafına koyun.

Makineyi en sıcak ayarda çalıştırın. Sirkedeki asitler cihazdaki birikintileri yok eder ve kokuları giderir.

Döngü bittikten sonra sirkeli bardağı bulaşık makinesinden çıkarın.

Bulaşık makinesinin zeminine bir bardak kadar karbonat dökün.

Makineyi en yüksek sıcaklıkta kısa devirde çalıştırın. Bu işlem bulaşık makinenizin temiz kokmasına yardımcı olacak.

KARBONATA LİMON SUYU EKLEYİN