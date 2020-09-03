‘Buldan Çetesi’ olarak bilinen araç dolandırıcıları yakalandı

Dolandırıcılar, Türkiye’nin birçok ilinde internet üzerinden satışa çıkarılan araçlar için aynı yöntemi kullanarak vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı. Mağdur olarak tespit edilen yaklaşık 50 kişi şebekenin yakalanması için WhatsApp grubu kurarak birbirleriyle haberleşerek, şikayetlerde bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Buldan ilçesinde şüpheli şahısların internet sitesi üzerinden satışa çıkartılan araçlara müşteri gibi gözükerek, araç alım satımı yapmak ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işlemek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri şahıs ve organizasyonlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ekipler harekete geçti.

BİRÇOK FARKLI YÖNTEMLE DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin internet sitesi üzerinden satışa çıkartılan araçlara müşteri oldukları, araç bedellerini esnaf kefalet veya bankalardan kredi çekerek ödeyeceklerini söyledikleri vatandaşlara kredinin onaylanması için öncelikle araç devir işleminin gerçekleşmesi gerektiğini, noter satışı sonrasında araç bedelinin hesaplarına yatacağını söyleyerek, satışları mesai bitiş saatlerine denk getirip, bir gün sonraya ödemeyi taahhüt ettikleri, bu yöntemle de ikna edemedikleri şahıslara araç bedeli kadar senet verdikleri belirtildi.‘