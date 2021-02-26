Bülent Arınç 'İç politikadan elimi mecburen çektim' dedi ve vakıf kuracağını duyurdu

Eski Başbakan Yardımcısı ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyasetin, eski ahlâkî ölçüleri özlediğini belirterek, “Bugün iç politikadan artık elini ayağını ‘mecburen’ çekmiş bir insan olarak, bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var” dedi. Arınç, bunun için bir vakıf kuracağını söyledi.

TV5’de yayınlanan “4. Güç” programına görüntülü bağlantı ile katılarak, Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir’in sorularını cevaplayan Bülent Arınç, şunları söyledi:

Siyaset üzerine bir vakıf kurmak niyetindeyim. Sadece siyasetin teorisi, nasıl yapılması gerektiği, bize ait ölçülerle, dünyevî ölçüler de olacak bunun içerisinde, bir siyasetçi nasıl yetişir, bunun örneklerini göstermemiz lâzım.

Bugün iç politikadan artık elini ayağını “mecburen” çekmiş bir insan olarak bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var. İnşallah sizin de bu konudaki desteklerinizi bekleyeceğiz.



