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Bülent Arınç'ın 'Demirtaş ve Kavala' açıklamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

22.11.2020 15:03 | Son Güncelleme:
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Bülent Arınç'ın 'Demirtaş ve Kavala' açıklamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili açıklamaları gündem yaratırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Arınç'ın eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemesiyle ilgili konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN: FİTNE ATEŞİ YAKILDIĞINI GÖRÜYORUM

Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunum. Son günlerde yeni bir fitne ateşi yakıldığını görüyorum. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanıyla, hükümetimizle ilişkili hale getirelemez.

Teröre bulaşmış, terörle kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda ne dirsek teması altında olduğumuz kişiler olamaz.

Yasin Börülerimizin ölümüne neden olamaz. Kobani katlimanına neden olanlar hiçbir zaman AK Parti'nin yanında yer alamaz.

Biz Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, eylemleri organize edenlerin savunucusu olmadık.

Onların savunuculuğuna girenler, artık kusura bakmasınlar. Kavalalarla bir arada olamayız. AK Parti hiçbir zaman onları savunmamıştır. Biz Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındayız.

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Habertürk'teki programa konuk olan Arınç, “Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir” derken, Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabının okunmasını tavsiye etmişti.

Bülent Arınç'tan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklamasıBülent Arınç'tan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklaması

Arınç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben corona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Ben Başbakan yardımcısı iken çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı, bunun da tahliyesi olabilir."


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