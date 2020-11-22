Bülent Arınç'ın 'Demirtaş ve Kavala' açıklamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Onların savunuculuğuna girenler, artık kusura bakmasınlar. Kavalalarla bir arada olamayız. AK Parti hiçbir zaman onları savunmamıştır. Biz Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındayız.

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Habertürk'teki programa konuk olan Arınç, “Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir” derken, Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabının okunmasını tavsiye etmişti.

Arınç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben corona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Ben Başbakan yardımcısı iken çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı, bunun da tahliyesi olabilir."



