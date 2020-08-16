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Bülent Arınç’ın yakın arkadaşı Şerafettin Kabakçıoğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 00:21 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Ankara Hukuk Fakültesinden en yakın arkadaşlarından biri olan Av. Şerafettin Kabakçıoğlu kullandığı araç içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bülent Arınç’ın yakın arkadaşı Şerafettin Kabakçıoğlu hayatını kaybetti

Refah Partisi İl Başkanlığı yapan ve 2014 yılında Saadet Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Av. Şerafettin Kabakçıoğlu akşam saatlerinde Manisa’dan Saruhanlı istikametine doğru aracıyla seyir halindeyken fenalaştı.

KALP KRİZİ SONRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kabakçıoğlu yanaştığı bir benzin istasyonu yakınında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kabakçıoğlu’nun cenazesi Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Av. Şerafettin Kabakçıoğlu, TBMM’nin eski Başkanı Bülent Arınç’ın gençlik ve üniversite yıllarından beridir en yakın arkadaşlarından ve hukuk fakültesi sonrası açtıkları ilk büroda ortağıydı. Kabakçıoğlu’nun cenazesinin yarın Manisa’da toprağa verilmesi bekleniyor. (İHA)

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