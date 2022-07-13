Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgün Biber siyasete atıldı! İşte katıldığı parti...

AK Parti kurucularından ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın yeğeni olduğu öne sürülen Ezgi Akgün Biber, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla siyasete katıldığını açıkladı. Biber "Adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalamazdım" diyerek Demokrat Parti’ye katıldığını duyurdu.

Biber yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!"

Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter! Söz milletindir! — Ezgi Akgun Biber (@ezgiiakgnn) July 12, 2022



