HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bülent Ecevit hizmete açmıştı! Ankara Dışkapı Hastanesi için deprem sonrası yıkım kararı

Bülent Ecevit hizmete açmıştı! Ankara Dışkapı Hastanesi için deprem sonrası yıkım kararı

03.03.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından oluşturulan Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu'nun incelemesi sonucu Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yıkım kararı alındı. Şu anda 795 hekim, 964 hemşire ve ebe ile 786 sağlık personelinin görev yaptığı hastane, 25 Haziran 1964'te dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından hizmete açılmıştı. İşte detaylar...

Bülent Ecevit hizmete açmıştı! Ankara Dışkapı Hastanesi için deprem sonrası yıkım kararı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından Ankara'da Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu oluşturuldu. Başkentteki tüm sağlık kuruluşlarının binalarını mercek altına alan komisyon, ilk olarak 1957'de 300 yataklı olarak temeli atılan ve 25 Haziran 1964'te dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından hizmete açılan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni inceledi. İnceleme sonucu bazılarının duvarlarında çatlaklar ve yıpranmalar tespit edilen 6 bloktan oluşan hastane için yıkım kararı verildi. Zaman içinde yeni birimlerle yatak sayısı artırılan, uzun yıllar sağlık hizmeti sunan ve eski adı SSK Dışkapı Hastanesi olan hastanenin tahliye edilmesi istendi.

c97f9e0ee78d7d5fa993cc66819fee3f

'DEPREM TAHKİKİ VE YIKIM KARARI'

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kararla ilgili hastane yönetimine 'deprem tahkiki ve yıkım kararı' konulu yazı gönderdi. İl Sağlık Müdürü Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyir Dedeoğlu imzasıyla gönderilen, 22 Şubat 2023 tarihli yazıda; Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu kurulduğu hatırlatıldı.

Komisyonun kurulmasının ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi blokları ve yerleşkedeki diğer binalar için (Mülga Ankara Çocuk Sağlığı, Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi dahil) yıkım kararı alındığı belirtilerek, "İlgili hastane binalarının ivedilikle boşaltılarak arazinin inşaata hazır hale getirilmesi için müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır. Bu bağlamda bakanlığımızın ilgili yazılarına istinaden ilimiz Sağlık Yapıları Yıkım Komisyonu Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuş olup, ilk toplantı gündeminde söz konusu hastane bulunmaktadır. Bu doğrultuda Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği (yerleşkeyi kullanan diğer hastane başhekimlikleri dahil) ile koordinasyon sağlanarak ivedilikle gerekli tedbirler alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim" denildi.

Öte yandan hastanede şu anda sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor. 795 hekim, 964 hemşire ve ebe ile 786 sağlık personelinin görev yaptığı hastane, tam kapasiteyle çalışıyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyumcuların enkazından altınları çalıp lüks araba almışlar!Kuyumcuların enkazından altınları çalıp lüks araba almışlar!
23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar! 23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!
Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'
Anahtar Kelimeler:
deprem Ankara yıkım hastane

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nın adayını ağzından mı kaçırdı?

Millet İttifakı'nın adayını ağzından mı kaçırdı?

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu

'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.