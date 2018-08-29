Bülent Ersoy, Bodrum'da konser verdi

Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan Ersoy, sahne performansıyla hayranlarından ilgi gördü.
Gecede sevilen şarkılarını seslendiren Ersoy'a, zaman zaman alanı dolduran sevenleri de eşlik etti. Ersoy, şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet etti.
Bülent Ersoy'un sahne dekoru da beğeni topladı.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçıyı, çok sayıda kişi izledi.
Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada
AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum