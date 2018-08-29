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Bülent Ersoy, Bodrum'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, Bodrum'da konser verdi

Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan Ersoy, sahne performansıyla hayranlarından ilgi gördü.

Gecede sevilen şarkılarını seslendiren Ersoy'a, zaman zaman alanı dolduran sevenleri de eşlik etti. Ersoy, şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet etti.

Bülent Ersoy'un sahne dekoru da beğeni topladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçıyı, çok sayıda kişi izledi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Bülent Ersoy konser Muğla sanatçı

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