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Bülent Turan: "O bayrağa uzanan el kırılır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a sert tepki gösterdi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza atan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’u sert sözlerle eleştirdi.

Bülent Turan: "O bayrağa uzanan el kırılır"

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a sert tepki gösterdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza atan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’u sert sözlerle eleştirdi. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde konuyla ilgili bir açıklama yapan ve Avrupa Parlamentosunda böyle bir olayın yaşanmasına tepki gösteren Turan, "O bayrağı yırtan alçak kadar, ona seyirci kalanlar da sorumludur" ifadelerini kullandı.

"O bayrağa el uzandığında ne olduğunu İzmir’deki dedene sor"
Avrupa Parlamentosunun belirli kuruluş ilkeleri olduğunu, ancak son dönemde bunların hiçbirinin kalmadığını dile getiren Bülent Turan, “Dün Avrupa Parlamentosu’nda bir ırkçı Yunan milletvekili, Lagos adındaki aklı evvel çıktı, çok aşağılık bir hareketle bizim bayrağımızı yırtma densizliğinde bulundu. Çok zor değil, ben de şimdi cebimden bir Yunan bayrağı çıkartayım, burada yırtayım. Ama bayraklar bir milletin şerefi, onurudur. O bayrağa uzanan el kırılır. Gazi Mustafa Kemal, İzmir’e işgalden sonra geldiğinde köşke giderken İzmirliler toplanmışlar, Yunan bayrağını köşkün merdivenlerine sermişler. ‘Paşam bas geç’ demişler. ‘Kaldırın onu’ demiş ve üzerine basmamış. Düşman olduğu halde, savaş olduğu halde, bir başka ülkenin bayrağına basmamış. Bu devlet adamlığı, ama Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak bir şarlatanlık. Ben buradan sesleniyorum, ey ırkçı vekil, sen adamsan gel o bayrağı Gelibolu’da yırt. Adamsan eğer, gel Eceabat’ta, Çanakkale’de yırt bakalım ne olacağını görelim. Sen o bayrağa el uzandığında ne olduğunu, İzmir’deki dedene sor. Sen o bayrağa el uzandığında ne olduğunu Beşparmak dağlarındaki babana sor. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu tarz toplumu tahrik eden, toplumun simgelerine el uzatan kim varsa haddini bilsin. O yüzden Avrupa Parlamentosuna da sesleniyorum, o parlamentonun şov yeri olmaması lazım. Avrupa Parlamentosunun kuruluş amacı, ilkeleri var. Hiç biri kalmadı. Adeta ırkçılığın, terör seviciliğinin merkezi haline gelmeye başladı. O bayrağı yırtan alçak kadar, ona seyirci kalanlar da sorumludur. O parlamentoda buna izin verilmemesi lazımdı. Ben tekrar tüm ilgilileri sağ duyulu olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Bülent Turan:

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