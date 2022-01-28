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Bulgar modelin estetik kabusu! Kuaförde "örümcek ağı" estetiği yaptırdı, hayatının şokunu yaşadı

28.01.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te 2017 yılında Bulgaristan uyruklu model Tatyana Toleva, gittiği kuaför salonunda "örümcek ağı" estetiği yaptırdı. Toleva, estetik sonrası yüzünde hasar oluştuğu ve iz kaldığı iddiasıyla işletme sahipleri Davut İliğ ve ablası Melahat İliğ hakkında şikayetçi oldu. İşletme sahipleri mahkemede savunma yaptı. Kuaför kardeşler, kendi salonlarında örümcek ağı işlemi yapılmadığını ve kendilerine iftira atıldığını savundular. İşte Bulgar modelin estetik kabusunun detayları!

Bulgar modelin estetik kabusu! Kuaförde "örümcek ağı" estetiği yaptırdı, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ katılırken, şikayetçi Tatyana Toleva ise katılmadı. Duruşmada savunma yapan sanık Davut İliğ suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "25 yıldır kuaförüm. 20 tane sigortalı çalışanım var. Daha önce benzer bir sıkıntı hiç yaşamadık. Şikayetçi neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum. Şikayetçinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem. Çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır. Ancak şunu söyleyebilirim, bizim iş yerimizde kesinlikle 'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ilgilidir ve diğer kuaförlük işleriyle ilgilidir. Bu şahıs önce cilt bakımı yapmış sonra solaryuma girmiş. Olay da benim iş yerimde değil, üst katta olmuştur" dedi.

"İFTİRA ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sanık Melahat İliğ ise savunmasında emekli hemşire olduğunu belirterek "Milli Eğitim Bakanlığı’ndan daha önce almış olduğum cilt bakımına ilişkin sertifikam vardı. Kardeşimin iş yerinin üçüncü katında cilt bakımı ve solaryum hizmeti vermeye başladım. Cilt bakımının dışında hiçbir şey yapmadım. Şikayetçinin bahsettiği 'örümcek ağı' işlemini hiç yapmadım. Ayrıca şikayetçiyi de hatırlamıyorum. Şikayetçinin iftira attığını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. 30 yıllık hemşireyim insanlara yardım etmek için yemin ettim" diye konuştu.

SANIK AVUKATLARI ŞİKAYETÇİNİN DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Davut İliğ’in avukatı, "Şikayetçi ünlü ve medyatik birisidir. Bu işlemlerin daha önce yapılmış olması muhtemeldir. Böyle bir işlemin kuaförde yapılmayacağını da bilecek biridir. İftira attığını düşünüyoruz. Bu nedenle şikayetçinin dinlenmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme, sanık avukatlarının tüm delillerini mahkemeye bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bulgaristan vatandaşı şikayetçi Tatyana Toleva'nın, Şubat 2017'de hiçbir tıbbi eğitimi ve diploması olmayan sanıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ'nin işletmeciliğini yaptığı Fatih'teki kuaföre gittiği anlatıldı. Sanık Davut İliğ'nin bilgisi ve iştiraki dahilinde, diğer sanık Melahat İliğ'nin, tıbbi müdahaleyle müşteki Toleva'nın yüzüne 6 bin lira karşılığında örümcek ağı operasyonu yaptığı, ancak işlemin başarılı olmadığı belirtilen iddianamede, Toleva'nın yüzündeki sabit iz ve hasarı gidermek için bir dizi ameliyat olduğu ifade edildi. Toleva'nın yabancı ülke vatandaşı olması sebebiyle tarafların uzlaşma görüşmelerinin gerçekleştiremediği anlatılan iddianamede, her iki sanığın "Taksirle yaralama" ve Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25. maddesindeki "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçundan 2 yıl 3'er aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

DHA

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Model İstanbul
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