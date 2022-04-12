HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bulgaristan'dan Türkiye kararı: Artık zorunlu değil

Bulgaristan'dan Türkiye kararı: Artık zorunlu değil

12.04.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden, ülkelerine girişte istenen Avrupa Birliği onaylı aşı sertifikasının, 13 Nisan itibariyle artık talep edilmeyeceğini açıkladı. Karar Sofya Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bulgaristan'dan Türkiye kararı: Artık zorunlu değil

Bulgaristan, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden ülkelerine girişte AB onaylı aşı sertifikası ibrazı zorunluluğu getirmişti. Koronavirüste son dönemde vakaların düşmesi ve aşılamanın ardından, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni aldığı kararla bu zorunluluğu 13 Nisan itibariyle kaldıracağını duyurdu. Konuyla ilgili haberi Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından paylaştı.

İÇ1

"AŞI SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI"

Büyükelçiliğin konu ile ilgili paylaşımında, Türkiye’den Bulgaristan’a seyahatlerde Kovid- 19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğunun olmayacağı ifade edildi. Paylaşımda, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada aralarında ülkemizin de bulunduğu 10 ülkeden (Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır) Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerde 13 Nisan 2022 tarihi itibariyle AB Dijital Covid Sertifikası veya benzeri bir belge talep edilmeyeceği ifade edilmektedir. 13 Nisan 2022 tarihinden sonra ülkemizden Bulgaristan’a yönelik seyahatlerde Covid-19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır" denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Genç kadın çıplak halde ölü bulunduGenç kadın çıplak halde ölü bulundu
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Kapıkule sınır kapısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?

Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

New York'ta metroya saldırı! Kan dondurdu...

New York'ta metroya saldırı! Kan dondurdu...

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.