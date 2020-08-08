HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bulgaristan sınırında yangın alarmı, alevlerin Türkiye’ye sıçramasına 5 metre kaldı

Bulgaristan sınırında yangın alarmı, alevlerin Türkiye’ye sıçramasına 5 metre kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 19:17 | Son Güncelleme

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 2 gündür söndürülemezken, alevlerin Türkiye’ye sıçramasına 5 metre kaldı. Sınırda ekipler alarmda beklerken bazı bölgelerde yangına tazyikli su ile zaman zaman müdahalede bulunuyor.

Bulgaristan sınırında yangın alarmı, alevlerin Türkiye’ye sıçramasına 5 metre kaldı

Bulgaristan’ın Türkiye sınırında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ederken, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Lalapaşa ilçesinin Uzunbayır köyüne ulaşmasına ramak kaldı. Alevlerin bir bölümü köy istikametine, bir bölümü ise Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine ilerliyor.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Alevlerin Türkiye’ye girmesine 5 metre kalırken, Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor. Edirne İl Özel İdaresine bağlı arazözler ile birlikte Türkiye sınırında yol açma çalışmaları da yapılırken, Türkiye sınırının bazı bölgelerinden itfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile zaman zaman müdahale gerçekleştiriyorlar.

Yangının devam ettiği bölgede, rüzgar hızının saatte 32 kilometre hızda olması alevlerin yayılmasına sebep oluyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Türkiye, Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan ettiTürkiye, Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
Ahmet Yaramış kimdir? Türk Tarih Kurumu'ndan neden istifa etti?Ahmet Yaramış kimdir? Türk Tarih Kurumu'ndan neden istifa etti?

En Çok Okunan Haberler

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı

Tencere fırlatırken balkondan düşünce sosyal medyada olay oldu

Tencere fırlatırken balkondan düşünce sosyal medyada olay oldu

'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası!

'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası!

Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı

Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Diğer Haberler
Hastanede kadın güvenlik görevlisine yumruklu saldırı

Hastanede kadın güvenlik görevlisine saldırı!

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın ardından Türkiye'den hamle: Yeni NAVTEX ilan edildi

Türkiye, Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

Bakan Çavuşoğlu'ndan vatandaşlık açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan vatandaşlık açıklaması

Samsun'da vaka sayısı arttı! Valilik yeni tedbirleri açıkladı

Vaka sayısı arttı! Valilik yeni kararlar aldı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları koronavirüse yakalandı

Elazığ Belediye Başkanı koronaya yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.