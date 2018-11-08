Fuarın Genel Müdürü İvan Sokolov ise Türkiye’nin tekstil sanayisinin oldukça güçlü olduğunu belirterek, Türk firmaların katılımının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Borisov, "Türkiye’den ortaklarımızın katılımı, bizim için son derece önemli. Komşu iki ülke birbirini tamamlayarak, ortak sinerjiyle tekstil ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayabilir." dedi.

Fuara katılan Türk şirket temsilcisi Gökhan Elçi de Bulgaristan pazarındaki Türk şirketlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Özellikle tekstil bazında 680 milyon dolarlık bir ticareti var. Bunu daha da ileri bir aşamaya taşımayı arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Elçi, “Burası Avrupa’nın tekstil üssü olarak bilinir. Ticaretimizi burada günden güne artırmayı hedefliyoruz. Bulgaristan’ı Avrupa’ya açılan önemli bir kapı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

