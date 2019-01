Bulgaristan’ın Sandanski şehri Ataşehir’in kardeş kenti oldu

Ataşehir Belediyesi ile Bulgaristan’ın Sandanski Belediyesi atılan imzalarla kardeş kent oldular.

Geçtiğimiz Eylül ayında iki kentin yöneticileri Ataşehir Belediyesi’nde bir araya gelerek, geleceğe dair planların görüşmelerini gerçekleştirmişlerdi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz’ı ziyaret eden Sandanski Belediyesi yetkilileri, ortak çalışma konusunda bir yol haritası belirleyerek dostluk köprüsünün temellerini attılar ve Ataşehir ile Sandanski’nin kardeş kent olmalarını sağladılar.

Alınan karar sonrasında, kardeş şehir anlaşması Ataşehir Belediye Başkanlığı adına Başkan Vekili İlhami Yılmaz ve Sandanski şehri adına Belediye Başkan Yardımcısı Zoritsa Organdzhieva tarafından 21 Ocak Pazartesi günü imzalandı. Türkiye ve Bulgaristan arasında dostça ilişkilerin kurulması amacıyla gerçekleştirilen anlaşma sayesinde taraflar, ortak çalışmalar ve fikir alışverişlerinde bulunacak. Kültür ve sanat, spor, bilim, çevre koruma, trafik ve her iki tarafı ilgilendiren tüm alanlarda birbirlerini destekleyecek ve işbirliği yapacaklar. Ataşehir ve Sandanski belediyeleri, ülkelerinin halklarının sürekli ve kalıcı bir ilişki sürdürebilmeleri için özellikle gençlerin bir araya gelmelerini sağlamak ve ekonomik ilişkileri artırmak için çaba gösterecekler. Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz şunları söyledi: “İki kent arasındaki kültürel ilişkilerin artırılmasının hem Ataşehir’e hem de Sandanski’ye büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Kültürler ve bölgeler arasındaki ilişkiler her zaman bir ilk adımla başlar. Bizler de bu adımı atarak imzaladığımız bu anlaşmayla, her iki kent arasındaki işbirliğinin ve sıkı ilişkilerin gelişmesi için çalışmalarımıza başladık. Kültürel, sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda bu işbirliğinin devam etmesini arzu ediyor ve iki ülkeye de bu anlaşmanın büyük fayda getirmesini diliyorum

”Sandanski Belediye Başkan Yardımcısı Zoritsa Organdzhieva ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti “Bu anlaşmayı gerek Türkiye gerekse Bulgaristan arasında yeni köprülerin kurulması açısından son derece önemli buluyoruz. Atılan bu imzalar sayesinde iki kent arasında kültürel, sportif ve eğitim amaçlı işbirliği başlayacak. Bu anlaşma ve dostluk köprüsünün kurulmasında emeği geçen herkese belediye başkanımız adına teşekkür derim.”

Sandanski Belediye Başkan Yardımcısı Zoritsa Organdzhieva başkanlığındaki heyette, idari işler, eğitim, kültür ve sosyal işler ve turizm uzmanları yer alırken Ataşehir Belediyesi’nde ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan da törende yer aldı.