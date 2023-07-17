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Bulgarlar şimdi de ilaç için Edirne'ye akın etmeye başladı

17.07.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'ye Bulgar vatandaşların akını sürüyor. Günü birlik Türkiye'ye gelen Bulgarlar günlük alışverişlerinin yanı sıra, artık ilaçlarını da Edirne'den almaya başladılar. Yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını ifade eden eczası İbrahim Ay, "Normal bir vatandaşın alabildiği ve reçetesiz satılan her ilacı alabiliyorlar." dedi.

Bulgarlar şimdi de ilaç için Edirne'ye akın etmeye başladı

Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı. Kent merkezindeki eczaneleri dolduran Bulgar turistler, genellikle parasetamol, ağrı kesici, kan sulandırıcı ve tansiyon ilaçları alıyor. Esnaf ise bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.

"ÜLKENİZDE İLAÇLAR UCUZ"

Bulgaristan'dan gelen Velina Katovlina, “Ülkenizde ilaçlar ucuz onun için gelip buradan alıyoruz. Burada çok ucuz“ dedi.

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Eczanelerde zaman zaman yoğunluğun yaşandığını ifade eden Eczacı İbrahim Ay, "Normal bir vatandaşın alabildiği ve reçetesiz satılan her ilacı alabiliyorlar. Özellikle grip ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ve kan sulandırıcı ilaçları alıyorlar. Özellikle tansiyon ve kolesterol ilaçlarının onlarda çok pahalı olduğunu söylüyorlar ve o nedenle buradan alıyorlar" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne

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