Bulunamayan altınlar polisi alarma geçirdi! Her şey o gelişmeyle normale döndü

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Bağkur Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 6’ıncı katındaki dairede yaşayan bir şahıs birikim yaptığı ve evinde muhafaza ettiği altınlarını bir süre önce sakladı. Sakladığı altınların bulamayan şahıs, çalındığını düşünerek polise hırsızlık ihbarında bulundu.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLERE DURUMU ANLATTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Unutkan ev sahibi, o esnada sakladığı altınların yerini hatırlayıp bularak rahat bir nefes aldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler şahsa ulaştı. Şahıs, ekiplere durumu anlatarak herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtirken polis ekipleri de normale döndü. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır