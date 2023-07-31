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Bunca zaman yanlış yapmışız! Bu yiyecekleri asla buzdolabına koymayın

31.07.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyecekler günlük beslenme rutininin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Market, bakkal ve pazarlardan alınan meyve, sebze gibi ürünler buzdolabında veya oda ısısında muhafaza edilebiliyor. Bazı gıda uzmanları, buzdolabının her yiyecek için uygun ortam olmadığı konusunda uyarıyor.

Bunca zaman yanlış yapmışız! Bu yiyecekleri asla buzdolabına koymayın

Beslenme rutinini düzenleyebilmek için market, bakkal ve pazarlardan alınan yiyecekler çeşitli şekillerde muhafaza edilebiliyor. Buzdolabına konulan yiyecekler genellikle daha uzun süre dayanabiliyor. Ancak bazı gıdaların asla buzdolabına konulmaması gerekiyor. Buzdolabına girmemesi gereken yiyecekler sağlığınızı tehlikeye atabiliyor.

DOMATES

Oldukça ironik, değil mi? Ama gerçek bu. Domates buzdolabında saklanmaz. Sadece lezzetini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda molekülleri parçalayacak ve grenli bırakacaktır. Domatesler en iyi taze yenir. Olgun domatesler bir kâse suya batırılarak muhafaza edilebilir. Ayrıca domatesler harmanlanıp, tazeliğini gizlemek için hava almayan bir kaba konabilir ve daha sonra sos yapımında kullanılmak üzere buzdolabında saklanabilir.

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MUZ

Soğutulduğunda, kabuklar sadece kahverengileşmekle kalmaz, olgunlaşma sürecini de yavaşlatır, tatlarını değiştirir ve kabuğun içindeki doku ıslanır.

KAYISI

Şimdiye kadar bilmeniz gerektiği gibi, tüm meyveler buzdolabı dostu değildir. Kayısı da diğer çekirdekli meyveler gibi oda sıcaklığında daha çabuk olgunlaşır. Ancak olgunlaştıktan sonra buzdolabında daha uzun süre saklanabilirler. Dahası, buzdolabında lezzetlerini ve dokularını kaybedebilirler. Tercihen mutfak tezgahında, yemek masasında, meyve sepetinde, kilerde veya kuru ve havadar bir yerde muhafaza edilmelidir.

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SARIMSAK

Sarımsak, soğan gibi buzdolabında saklanmamalıdır. Kuru tutulmaları ve oda sıcaklığındaki havaya maruz kalmaları gerekir. Buzdolabı onların doğru lezzetlerini kaybetmelerine ve korkunç bir kokuya sahip olmalarına neden olacaktır.

BAL

Bir koruyucuyu korumanın amacı nedir? Bal, rafta sonsuza kadar sorunsuz kalabilir. Buzdolabında saklandığında kristalleşir ve neredeyse yenmez hale gelir. Balın güzel dokusunun tadını çıkarmak için doğru şekilde saklanmalı ve buzdolabından uzak tutulmalıdır.

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AVOKADO

Avokado satın aldığınızda çoğu zaman tam olarak olgunlaşmazlar. Onları olgunlaştırmak için buzdolabında değil oda sıcaklığında saklamanız gerekir. Soğutma, yalnızca zaten olgunlaşmışlarsa ve onları yemeye hazır değilseniz gereklidir. Bunun nedeni, buzdolabına konur konulmaz olgunlaşmayı hemen bırakmalarıdır. Olgunlaşması iki ila dört gün sürer, bu nedenle bunları tercihen tezgâhta bırakın. Olgunlaştıktan sonra buzdolabı onları 7 güne kadar saklayabilir.

SOĞAN

Soğanlar ister kesilmiş ister kesilmemiş olsun, buzdolabına kesinlikle girmez. Soğanların kuru ve taze kalması için havaya ihtiyacı vardır. Kilerde veya tezgâhta saklanmalıdırlar. Nem ve gaz soğan için iyi değildir. Yaşlanma sürecini hızlandıracak ve hızla kötüleşmelerine neden olacaktır. Kesildikten sonra, bozulmadan önce birkaç saat sürebilirler. Ancak buzdolabında saklanmamalıdırlar yoksa buzdolabının nemini emerler ve tüm lezzetlerini kaybederler.

TAZE YEŞİLLİKLER

Oksijen otlar için kötüdür çünkü onların kahverengiye veya siyaha dönüşmesine neden olabilirler. Taze gıdalar olarak sınıflandırılmaları, onları buzdolabına uygun hale getirmez. Bitkilerin çok fazla oksijene maruz kalmadan nemlerini muhafaza etmeleri gerekir. Bunları doğru bir şekilde saklamak için gevşek bir çuvala konmaları gerekir. Buzdolabına konmaları gerekiyorsa, tamamen nemli kâğıt havlularla kaplanmalıdır. Kuru otlar, oksijeni dışarıda tutmak için en iyi şekilde hava geçirmez bir kapta, kilitli torbada veya sıkı bir kavanozda saklanır.

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bal domates Avokado buzdolabı

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