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Bungalov evde acı olay! Cansız bedeni nehirde bulundu

14.08.2023 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehir kenarında bungalov evde kiralayan arkadaş grubu korkunç bir olay yaşadı. Sabah uyandıklarında Emre Can Işık'ı evde bulamayan ve aramaları sonuçsuz kalan arkadaşları polise haber verdi. 33 yaşındaki Işık'ın cansız bedeni, evden 200 metre uzaklıkta nehirde bulundu.

Bungalov evde acı olay! Cansız bedeni nehirde bulundu

İstanbul’dan düğün için iki arkadaşıyla birlikte Karasu ilçesine gelen Emre Can Işık, gece Sakarya nehri kenarındaki bir bungalov evde konakladı. İddiaya göre sabah uyandıklarında Emre Can Işık’ın kaldıkları evde olmadığını fark eden arkadaşları aramalarına rağmen kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi.

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POLİSLER CANSIZ BEDENİNİ SUDA BULDU

Adrese gelen polis ekipleri Emre Can Işık’ın bungalov evin penceresinden nehre düşme ihtimaline karşı hem evin çevresinde hem de nehirde arama çalışması yaptı.

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Sahil Güvenlik DEGAK, Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda; Emre Can Işık'ın evden 200 metre uzaklıkta nehirde cansız bedeni bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Sakarya bungalov

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