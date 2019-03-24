"Bunlar PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu millet 31 Mart'ta öyle bir ders verecek ki... Özellikle CHP'ye oy vermiş gerçek milliyetçi kardeşlerimiz, öyle bir ders verecek ki terör örgütü ile ittifak kurmanın ve terör örgütünün himayesine girmenin, onun verdiği adayları listeye yazmanın ne demek olduğunu öğrenecekler." dedi. Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, İbradı'da düzenlenen geniş katılımlı toplantıda vatandaşlara seslendi. AK Parti'nin İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen'in geçmişte görev yaptığı Kadın Kolları İlçe Başkanlığı zamanında ilçenin mevcut CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru tarafından hor görüldüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi. Bir kadına yönelik böyle bir muamele yapılmasının acizlik olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Neymiş suçu AK Parti'ye çalışıyormuş. Tabii ki çalışacak. Şimdi sen PKK'ya çalışıyorsun, senin partin PKK'ya çalışıyor. Hatice Sekmen PKK'ya çalışmıyor ki. Senin parti PKK ile el ele kucak kucağa şimdi. Ne alakası kaldı Atatürk'le partinin. Atatürk'ün kurduğu parti ne hale geldi." diye konuştu.

- "Bizim ittifakımız vatanını, milletini sevenler tarafından kuruldu" Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin bekası, istikrarı, büyümesi, huzuru için önemli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle beraber ülkemiz daha da güçlendi. O sebepten dolayı Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi girişimlerin önüne geçmek ve PKK, FETÖ, YPG, PYD gibi ne kadar terör örgütü varsa onları inlerine ve çukurlarına gömmek ve de Türkiye'ye karşı çıkarılan tüm engelleri bertaraf etmek, emin adımlarla hedefimize ulaşmak için kurulmuştur. Türkiye, 17 sene öncesine göre bugün çok daha iyi durumdadır. Bugün geldiğimiz nokta, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti için de yeterli değildir. O yüzden vizyon ve hedefler koyuyoruz. 2023, 2053 ve 2071 vizyon ve hedeflerine ülkemizi güçlü bir şekilde ulaştırmamız lazım." "Güçlü ülke, güçlü millet. Vatanını, milletini seven insanlar olarak gücümüzü birleştirdik." diyen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) ve (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli 'beka' diyor. Niçin beka diyorlar? Terör tehdidi tamamen ortadan kalktı mı? FETÖ tehdidi ortadan kalktı mı? FETÖ siyasi yönden yol alıyor ve karşımıza bir 'zillet ittifakı', 'illet ittifakı' kuruyor. Bunlar hiçbir zaman pes etmez. Su uyur düşman uyamaz. PKK'yı ülkede, öbür tarafta temizledik. Kandil'de de evet ama Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda PKK ve YPG var mı? Orada bir tehdit oluşturuyorlar mı? Bu beka meselesi değil de nedir? Bunlar 'Beka meselesi yoktur.' diyor. Niye yok diyor? Çünkü bunlar PKK'yı bir terör örgütü, bir tehdit olarak görmüyorlar. Neden? Kol kola girmişler, kucak kucağalar. Arkadaş, dost olmuşlar, beraber yol arkadaşı olmuşlar. Ülkeyi bölmek için hedeflerini birleştirmişler. Kimse kusura bakmasın, bu eleştirilere katlanacaksınız. Siz ülkeyi bölmek için bugüne kadar Türkiye'ye ve Türk milletine saldıran terör örgütüyle el ele verirseniz, onlara yol arkadaşı olmuş oluyorsunuz. Bu eleştirilere de katlanacaksınız çünkü onları güçlendiriyorsunuz. Bizim ittifakımız vatanını, milletini sevenler tarafından kuruldu."