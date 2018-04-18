KADIN

Bunları giymeye cesaret edebilir misiniz?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Yaz yaklaşıyor ve bazı kadınlar plajda herkesten farklı olmak, göze çarpmak için hazırlanmaya başladılar bile. Ancak kadınların istekleri doğrultusunda hareket eden tasarımcılar bu kez oldukça aşırıya kaçmış gibi. Bu mayoları satın almamanız muhtemel ama biz yine de satışta olan en tuhaf mayoları bir araya getirdik.

Bunları giymeye cesaret edebilir misiniz?

Güzellik içten dışa doğru geliyor!

1

Bu mayo bize göre bronzluk isteyenler için değil

2

Donald Trump mayosuna gerek var mıydı?

3

Tasarımcı Jaws filminden ilham almış

4

Sonsuza dek çocuk olalım

5

Bunu giymekte ciddi olamazsınız

6

Sadece pizza sevenler için

9

Plaj partisinde garson iseniz buna ihtiyacınız olacak

10

İşiniz bittiğinde yiyebilirsiniz

11

En tuhaf olanı

12

Bu vasat mayo size mevcut UV ışığını gösterebilir

13

Gezegeni güneş pili mayolarıyla kurtarabilir miyiz?

14

Sinirlerinizi yatıştırmak için

16

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Anahtar Kelimeler:
plaj moda en tuhaf mayolar

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