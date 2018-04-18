Bunları giymeye cesaret edebilir misiniz?

Güzellik içten dışa doğru geliyor!
Bu mayo bize göre bronzluk isteyenler için değil
Donald Trump mayosuna gerek var mıydı?
Tasarımcı Jaws filminden ilham almış
Sonsuza dek çocuk olalım
Bunu giymekte ciddi olamazsınız
Sadece pizza sevenler için
Plaj partisinde garson iseniz buna ihtiyacınız olacak
İşiniz bittiğinde yiyebilirsiniz
En tuhaf olanı
Bu vasat mayo size mevcut UV ışığını gösterebilir
Gezegeni güneş pili mayolarıyla kurtarabilir miyiz?
Sinirlerinizi yatıştırmak için
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