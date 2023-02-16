'Bunları Hans yapmış bunları da Hasan yapmış' Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yan yanalar: Bir taraf sağlam diğer taraf...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, çok sayıda ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Deprem felaketini çok acı bir şekilde yaşayan bölgelerden, yıkıma ilişkin yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Depremde en çok yıkımın yaşandığı yerlerden bir tanesi ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Nurdağı ilçesindeki bir lisanslı depoda da hasar meydana geldi. Sarsıntı sonrası yıkılan silolardaki mısırlar alana döküldü. Sosyal medyada, çokça paylaşılan görüntülerdeki bir detaya dikkat çekildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Hasar ve yıkım sonrası yetkililer, mısır ve buğdayın çeşitli kentlere sevk edilmesi için çalışmalarına başladı. Ancak sosyal medyada yayınlanan bir videoda bölgedeki ABD yapımı siloların hasar almadığı ve sağlam bir biçimde durduğu görüldü. Bu detay sosyal medya kullanıcıları arasında çokça konuşulmaya başlandı.

"BUNLARI HANS YAPMIŞ, BUNLARI DA HASAN YAPMIŞ"

Videoda ilk olarak hasar gören siloları gösteren şahıs, ardından Amerikan yapımı olduğunu söylediği ve hasar almamış olan siloları kaydederek “Gördüğümüz silolar patlak, mahsul yerde. Bunlarsa Amerikan yapımı. 60 yıllık silolar. Yapan firmaların da burada markası var. Burada da Türklerin yaptığı yerli silolar. Yerli silolardan 16 tanesi devrilmiş. Amerikalıların yaptığı silolar hala ayakta. Bunları Hans yapmış, bunları da Hasan yapmış. Hasan da orada şu an, Hasan gururla el sallıyor. Diyecek bir şey yok." şeklinde konuştu.

Videoyu kaydeden kişinin aktardığı bilgilere göre 60 yıllık ABD yapımı silolar depremde yıkılmadı ancak onların hemen yan tarafında yer alan Türk yapımı siloların büyük bir çoğunluğu depremde yıkıldı.





