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Bunları nasıl giymişiz? Şu an bize komik gelen 12 moda anlayışı

28.12.2024 00:41
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Moda, geçmişten günümüze ilginç dönemlerden geçti. Bir zamanlar göz alıcı ve "cool" olan bazı trendler, bugün bizi kahkahalara boğuyor. Hazırsan, geçmişteki komik moda seçimlerimize ışık tutuyoruz! İşte o unutulmaz 12 moda anlayışı!

Bunları nasıl giymişiz? Şu an bize komik gelen 12 moda anlayışı

1. Aşırı yırtık kotlar

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Kot pantolonların yırtık olması bir dönem cool ve asi bir hava katıyordu. Hatta yırtık kotlar öyle bir hale geldi ki mağazalarda bu pantolonlara tonlarca para harcadık. Tabii dönüp baktığımızda gerçekten o kadar yıpranmış bir şeyi neden giydiğimizi sorgulamadan edemiyoruz.

2. Tığ işi bereler

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2000’lerin başında ortaya çıkan tığ işi bereler, yaz kış demeden başlarımızı süsledi. Bu trendin en komik yanıysa genelde yaz aylarında tercih edilmesiydi. Sıcakta örgü bere takmak ne kadar mantıklıydı tartışılır ama o dönem bu berelerle herkesin kendini havalı hissettiğini biliyoruz.

3. Büyük omuz vatkaları

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80’ler modasının ikonik parçalarından biri olan omuz vatkaları, o yıllarda güçlü imajını temsil ediyordu. Tabii bu devasa destekler çoğu zaman bizi Amerikan futbolu oyuncuları gibi gösteriyordu. "Power dressing" deseler de bu kadar abartılı omuzlarla gerçekten güçlü mü yoksa komik mi göründüğümüzden emin değiliz.

4. Düşük belde sınır tanımayan saggy pantolonlar

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2000’lerde düşük bel pantolonlar gençlerin favorisi haline gelmişti. Pantolonlar o kadar aşağıdaydı ki iç çamaşırlarının büyük bir kısmı görünüyordu. Yolda yürürken ya da merdiven çıkarken pantolonu sürekli tutmak zorundaydık. Rahat mıydı? Hayır. Şık mıydı? Pek sayılmaz. Tekrar düşününce bu trendin gerçekten neden bu kadar popüler olduğunu anlamakta zorlanıyoruz.

5. Panjur gözlükler

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Kanye West'in hayatımıza soktuğu panjur gözlükler, güneşi değil ama modayı engelliyordu. Plastik panjurlardan oluşan bu gözlükler sen de hak verirsin ki işlevsellikten tamamen uzaktı. Ne kadar bakarsak bakalım panjur gözlükler hala bir hata gibi görünüyor.

6. Velur eşofman takımları

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Juicy Couture’ün velur eşofman takımları, 2000’lerde moda dünyasını kasıp kavuruyordu. Ünlüler gibi lüks bir spor salonundan çıkmış gibi görünmek istiyorduk ve bu eşofmanlar gerçekten rahattı. Ama şık mıydı? İşte o biraz tartışmalı.

7. Popcorn bluzlar

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Hani şu küçücük ve buruşuk gibi duran ama giydiğinde anında vücuda uyan bluzları hatırlıyor musun? Tabii o yıllarda Y2K trendinin simgelerinden biri olan popcorn bluzlardan herkesin dolabında mutlaka bir tane vardı.

8. JNCO pantolonlar

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90’ların sonlarında ve 2000’lerin başında JNCO gibi aşırı geniş paçalı pantolonlar ortalığı kasıp kavuruyordu. Bu pantolonların paçaları o kadar büyüktü ki yürürken her adım atmaya çalışıldığında sürekli paçalara dolanıyordu.

9. Parlak plastik ayakkabılar

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90'ların "jelly shoes" modası! Hem şeffafımsı hem parlak hem de ayak terini dış dünyaya sergileyen bu ayakkabılar eğlenceliydi ama konforsuzdu. Jelly ayakkabılar ne kadar komik görünse de günümüzde modası yeniden canlandırılmaya başlayan bir trend.

10. Kıyafetlerde Ed Hardy baskılar

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2000'lerde Ed Hardy’nin taşlarla süslü dövme desenli tişörtleri bir zamanlar modanın zirvesindeydi. Şarkıcılardan oyunculara herkes bu "havalı" tasarımları giymek için yarışıyordu. Şimdi ise bu tişörtler geçmişteki moda hatalarımızından birini temsil ediyor.

11. Ruh halimizi söyleyen mood yüzükler

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Duygularınızı yansıttığını iddia eden ama aslında sadece vücut ısınızı ölçen bu yüzükler, 90’ların en popüler aksesuarlarından biriydi. Çoğunlukla parmağımızın sıcak olduğunu gösterse de onları takmak oldukça eğlenceliydi.

12. Bileğe kadar çorapla sandalet kombini

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Bir dönem sandaletlerin içine çorap giymek, özellikle tatil beldelerinde sıkça rastlanan bir manzaraydı. Şimdi ise bu kombin pek çoğumuz tarafından modanın en büyük günahlarından biri olarak görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
moda trend Philips Yaşam Kategorisi
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