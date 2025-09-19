KADIN

Bunları not al! Ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Ayakkabılar stilin tamamlayıcısı, ama aynı zamanda gün boyu ayakta kalmanın konfor belirleyicisi. Görünüşe aldanıp giydiğin ayakkabı, birkaç saat içinde ayaklarını mahvedebilir. Ya da sadece rahat diye aldığın bir model, tüm kombininin dengesini bozabilir. Kısacası ayakkabı seçmek öyle sadece beğendim, aldımla olacak bir şey değil. Hem tarzına hem sağlığına hem de gün içindeki ihtiyaçlarına uygun bir ayakkabıyı seçmek için dikkat etmen gereken bazı püf noktaları var.

İşte ayakkabı alışverişinde göz ardı etmemen gereken her şey, bu rehberde!

1. Ayak anatomini tanı, her ayakkabı sana göre olmayabilir.

Her ayağın yapısı farklıdır: kimi geniş, kimi taraklı, kimi yüksek kavisli. Bu nedenle bir başkasında harika duran bir model, senin ayağında ağrıya sebep olabilir. Ayak yapını tanımadan doğru ayakkabıyı seçmek zordur. İster spor ayakkabı ister topuklu olsun, ayağına uyum sağlayan kalıplar her şeyin başı.

2. Denemeden alma, sadece numara yetmez.

Ayakkabının numarası kadar kalıbı da önemlidir. Aynı numaralı iki farklı markanın ayakkabısı arasında ciddi fark olabilir. Üstelik günün ilerleyen saatlerinde ayaklar şişer; bu yüzden alışverişi mümkünse öğleden sonra yapmak daha sağlıklı olur. Dene, yürü, hatta iki çift çorapla bile test et çünkü pişman olmak istemezsin.

3. Topuk boyuna dikkat et, şıklık uğruna işkence çekme.

Evet, topuklu ayakkabılar zarif duruyor ama her model yürüyüşe uygun değil. Özellikle 7 cm üzeri modellerde tabanın dengeli olması, ayakkabının bileği desteklemesi gerekiyor. Günlük kullanımda blok topuklar ya da platform detaylar hem daha rahat hem de daha dengeli bir duruş sağlar.

4. Malzeme kalitesi sadece şıklık değil, konfor da getirir.

Sentetik deriler terletir, ayağı hava almaz hale getirir. Doğal deri, süet ya da kaliteli file kumaşlar hem ayak sağlığı hem de uzun ömür açısından çok daha iyi tercihlerdir. Ayrıca malzemenin esneyebilir yapıda olması ayakkabının ayağa zamanla daha iyi oturmasını sağlar.

5. Taban desteği sandığından daha önemli.

Gün boyu ayakta kalanlar için iç taban yapısı büyük önem taşır. Ortopedik tabanlı ya da yastıklama teknolojisine sahip ayakkabılar uzun süreli konfor sunar. Spor ayakkabılarda özellikle topuk ve ayak kemeri destekli modeller tercih edilmeli. Düz taban ayakkabılar uzun vadede ayak, bel ve diz ağrısına yol açabilir.

6. Renk ve model seçimi kombinlerine uyumlu olmalı.

Ne kadar rahat olursa olsun, eğer hiçbir kombinine uymuyorsa o ayakkabı dolapta çürümeye mahkum. Seçtiğin ayakkabının gardırobundaki kıyafetlerle uyum sağlayacağından emin ol. Gündelik kullanım için nötr tonlar (beyaz, bej, siyah) her kombine uyar. Renkli ayakkabılar ise sade kombinleri patlatmak için birebir.

7. Mevsime göre seçim yap, ayağını terletme ya da üşütme.

Yazın hava aldırmayan, kışın su geçiren ayakkabılar büyük bir kabustur. Mevsime uygun kumaş, kalınlık ve izolasyon özelliği olan modelleri tercih et. Yazın fileli, hafif ve açık tasarımlar; kışın ise suya dayanıklı, içi astarlı modeller kurtarıcıdır.

8. Kaymaz taban hayati önem taşır.

Kışın ya da yağışlı havalarda kaygan zeminlerde yürümek ciddi bir tehlikeye dönüşebilir. Ayakkabı seçiminde tabanın desenine ve malzemesine mutlaka dikkat et. Özellikle spor ayakkabı ve bot alırken kaymaz tabanlı modelleri tercih etmen hem güvenlik hem de rahatlık sağlar.

9. Moda diye kendini zorlamaya gerek yok.

Bazı modeller Instagram’da harika görünse de gerçek hayatta giymesi neredeyse imkansız olabilir. Moda olan her şey sana göre olmayabilir. Kendini tanı, tarzını bil ve seni mutlu eden, seni yansıtan ayakkabıyı seç. Unutma, özgüven en büyük stil tamamlayıcısıdır.

10. Bir çift değil, doğru çift seni taşır.

Ayakkabı bir stil parçası olduğu kadar bir taşıma aracıdır. Seni gün boyu ayakta tutacak, sokakta, işte, yürüyüşte eşlik edecek bir parçadan bahsediyoruz. O yüzden sadece göze değil, vücuda da hitap eden ayakkabılar tercih et. Rahatlık + uyum = uzun ömürlü stil.

