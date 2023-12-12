Bunları yapıyorsanız dikkat! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uyardı, o 5 alışkanlık böbrekleri bitiriyor

Böbrekler, omurgalılarda bulunur. Fasulye biçimindeki bu boşaltım organları hormon ve idrar üretir, bedende sağlıklı bir asit-alkali dengesi oluşturur, kanı süzer, mineralleri emer. Bu nedenle böbrek sağlığını korumak önemlidir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu böbrek yetmezliği için bitkisel kür paylaştı.
**İşte İbrahim Saraçoğlu’nun açıkladığı bitkisel kürün malzemeleri, yapılışı ve uygulanışı:***
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı sarı ballıbaba
1 tatlı kaşığı yoğurt otu
1 tatlı kaşığı altınbaşak
2,5 su bardağı suyu
Yapılışı:
2,5 su bardağı suyu kaynatın. İçine 1 tatlı kaşığı sarı ballıbaba ve 1 tatlı kaşığı altınbaşak ilave ediniz. Kısık ateşte 6 dakika kaynatınız. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt otu katınız. 5 dakika daha kaynatınız. Karışımı süzüp yarısını sabah kahvaltıdan 2 saat sonra diğer yarısını akşam yemeğinden 2 saat sonra içiniz. Her gün taze olarak hazırlayıp bu bildirilenlerden başka bir şeyi içine katmayınız.
Uygulanışı:
Uygulamaya 1 ay boyunca devam edilir.1 ayın ardından 2 hafta ara verilir. Ve tekrar 1 aylık kür uygulanır.