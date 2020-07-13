Bunları yapmazsanız çocuğunuz asla uyumaz! Çocuk uyutmanın püf noktaları...

Çocuklar söz konusu olduğunda annelerin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri o gece nasıl ve ne zaman uyuyacaklarıdır. Neredeyse her ebeveyn çocuklarını yatırmak için bir kabus yaşar. Yetişkinlerden daha çok ihtiyaç duydukları uykuya güçleri yettiğince direnirler. Peki, siz çocuklarınızı nasıl uyutacağınızı biliyor musunuz? İşte onların kaliteli bir uyku çekmesi için bazı ipuçları!
Çocuklarınızı her gün aynı saatte uyutmaya dikkat edin. Uyku saatini sürekli ertelemeniz ya da erkene almanız onu rahatsız hissettirir ve uykuya dalmasını zorlaştırır. Uyku vakti geldiğinde hala evde değilseniz pusetinde ya da yatağına benzer bir ortamda uyutmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz gürültülü ortamlarda uyumaya da alışmış olur.
Özellikle yenidoğanlarda uygulanan bu yöntemde; bebek, örtüye hareketleri kısıtlanacak şekilde sarmalanır. Dikkat etmeniz gereken nokta, örtüyü; kalça ve bacaklarını hareket ettirecek kadar gevşek ve kundaktan kurtulamayacağı kadar sıkı tutmanız. Onun hareketini tamamen engellerseniz, ileride kalça çıkıklığı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Uyku saati yaklaştığında çocuğunuza ılık bir banyo yaptırın. Banyo sonrası yapacağınız masaj onu büyük oranda rahatlatır. Masajı çocuğunuzun çıplak tenine uygulamanız önemlidir.
Uyumasına yardımcı olacak bir ortam hazırlamanız çok önemli. Çocuğunuzun biyolojik ritmi ile uyumlu olması açısından, karanlık bir oda tercih edebilirsiniz. Emzirme işlemini de loş bir ortamda yapmalısınız. Arka planda ise şelale sesi, rüzgar sesi, elektrikli süpürge sesi gibi beyaz gürültünün etkisinin görüldüğü sesleri kullanabilirsiniz. Çünkü bu sesler, anne karnında bebeğinizin alışık olduğu seslerdir. Oda sıcaklığını 20-22 derece olarak ayarlamalısınız. Ayrıca odada kesinlikle televizyon, bilgisayar gibi teknolojik aletler bulundurmayın.
Uyku arkadaşı, çocuğunuzun uyku alışkanlığı kazanması için, tercih edilen bir nesnedir. Bu nesne; yumuşak, yıkanabilir olmalı ve mümkünse tüylü olmamalıdır. Ayrıca çocuğunuzun kavrayabileceği boyutta olmalı. Uyku arkadaşı, çocuğunuza uyku saatinin geldiğini hatırlatmalı ve kendini güvende hissettirmelidir. Ona bu alışkanlığı edindirmek için uyku arkadaşını yataktan çıkarmamalısınız.
Çocuklar uykuyu ertelemek için, sizden bir masal daha okumanızı isteyebilir. Bu gibi şeylere izin vermeyin ve ona uyuma zamanının geldiğini hatırlatın. Tuvalet, su, yemek gibi ihtiyaçlarının geldiğini söyleyerek size bahaneler sunabilir. Bu durumda ona izin vermek yerine, siz de onunla gidin ve oyalanmasına izin vermeyin.
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