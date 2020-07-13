Bunları yapmazsanız çocuğunuz asla uyumaz! Çocuk uyutmanın püf noktaları...

Çocuklar söz konusu olduğunda annelerin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri o gece nasıl ve ne zaman uyuyacaklarıdır. Neredeyse her ebeveyn çocuklarını yatırmak için bir kabus yaşar. Yetişkinlerden daha çok ihtiyaç duydukları uykuya güçleri yettiğince direnirler. Peki, siz çocuklarınızı nasıl uyutacağınızı biliyor musunuz? İşte onların kaliteli bir uyku çekmesi için bazı ipuçları!

SAATLERE ÖNEM VERİN

Çocuklarınızı her gün aynı saatte uyutmaya dikkat edin. Uyku saatini sürekli ertelemeniz ya da erkene almanız onu rahatsız hissettirir ve uykuya dalmasını zorlaştırır. Uyku vakti geldiğinde hala evde değilseniz pusetinde ya da yatağına benzer bir ortamda uyutmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz gürültülü ortamlarda uyumaya da alışmış olur.

KUNDAKLAMA

Özellikle yenidoğanlarda uygulanan bu yöntemde; bebek, örtüye hareketleri kısıtlanacak şekilde sarmalanır. Dikkat etmeniz gereken nokta, örtüyü; kalça ve bacaklarını hareket ettirecek kadar gevşek ve kundaktan kurtulamayacağı kadar sıkı tutmanız. Onun hareketini tamamen engellerseniz, ileride kalça çıkıklığı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.