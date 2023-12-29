KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Bunu kimse bilmiyor: Öksürüğü anında kesen tarif! Etkisine şaşıracaksınız

    Bunu kimse bilmiyor: Öksürüğü anında kesen tarif! Etkisine şaşıracaksınız

    29.12.2023 09:58 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Öksürük, günlük yaşantımızı etkileyebilen rahatsız edici bir durumdur ve bazen hızlı bir çözüm bulmak zor olabilir. Öksürüğü hızlıca durduran bu tarif, hem doğal hem de evde kolayca hazırlanabiliyor. İşte kimsenin bilmediği öksürük kesen tarifin detayları...

    Öksürük, bazen oldukça rahatsız edici ve can sıkıcı olabilir. Anında etki gösteren ve öksürüğü hızla durduran bu tarif, doğal ve basit malzemelerle evde hazırlanabiliyor. Şaşırtıcı etkisiyle dikkat çeken bu tarif, öksürüğü anında kesme konusunda oldukça iddialı. Öksürüğü anında durduran bu tarif haberimizde.

    ÖKSÜRÜK KESEN ETKİLİ TARİF

    MALZEMELER:

    • 1 adet portakal veya mandalina
    • 1 yemek kaşığı kadar toz şeker
    • Kaynar su

    portakall

    YAPILIŞI:
    İlk olarak 1 portakal yada mandalinayı ikiye kesin. Kesilmiş meyvenize biraz şeker ekleyip kaynatıp suyunu salana kadar dinlendirin. Meyvenin orta kısmında biriken Bu suyu hem siz hem çocuğunuz gönül rahatlığıyla içebilir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sini aratmıyorlar! İşte lükse düşkün burçlar...Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sini aratmıyorlar! İşte lükse düşkün burçlar...
    Asıl faydası kabuğunda... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşününAsıl faydası kabuğunda... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün
    Horlayarak kendisini uyandıran babasını böyle uyardı! Horlayarak kendisini uyandıran babasını böyle uyardı!
    Anahtar Kelimeler:
    öksürük
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

    Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

    Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.