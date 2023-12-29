Bunu kimse bilmiyor: Öksürüğü anında kesen tarif! Etkisine şaşıracaksınız

Öksürük, bazen oldukça rahatsız edici ve can sıkıcı olabilir. Anında etki gösteren ve öksürüğü hızla durduran bu tarif, doğal ve basit malzemelerle evde hazırlanabiliyor. Şaşırtıcı etkisiyle dikkat çeken bu tarif, öksürüğü anında kesme konusunda oldukça iddialı. Öksürüğü anında durduran bu tarif haberimizde.

ÖKSÜRÜK KESEN ETKİLİ TARİF

MALZEMELER:

1 adet portakal veya mandalina

1 yemek kaşığı kadar toz şeker

Kaynar su

YAPILIŞI:

İlk olarak 1 portakal yada mandalinayı ikiye kesin. Kesilmiş meyvenize biraz şeker ekleyip kaynatıp suyunu salana kadar dinlendirin. Meyvenin orta kısmında biriken Bu suyu hem siz hem çocuğunuz gönül rahatlığıyla içebilir.

