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    4. Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü! "Ceset oldukça tazeydi"

    Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü! "Ceset oldukça tazeydi"

    20.10.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'nın Victoria kentinde bir kumsalda ikiye bölünmüş halde kalıntılar bulundu. Yaklaşık 3 metrelik kalıntıları bulan kişinin polise haber vermesinden sonra sahil analiz için araştırmaya alındı. Kalıntıların büyük beyaz bir köpek balığına ait olduğu ifade edilirken kıyıya vuran hayvanı kısmen yiyip bitiren canlının peşine düşüldü.

    Avustralya'nın Victoria kentinde yaklaşık 3 metrelik bir köpek balığı alt tarafının çoğu eksik bir şekilde kıyıya vurmuş halde keşfedildi. Yakınlardaki bir kafenin işletmecisi olan 28 yaşındaki Ben Johnstone, "Ceset hâlâ oldukça tazeydi. Muhtemelen o sabah bulunmuştu. Katil balinalar olduğundan oldukça eminim; köpek balıklarını sadece karaciğerleri için öldürüyorlar, bu onların sahip oldukları tek kısım" dedi.

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    "ONLARI TUTACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

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    Köpek balığının muhtemelen bir orca tarafından öldürüldüğüne inanılıyor. Köpek balığının alt kısmının gizemli bir yırtıcı tarafından parçalandığı ifade eden Johnstone, "Vücudun geri kalanına ne olduğuna gelince, orkaların işi bittiğinde bağırsakların geri kalanı, mide vb. düşecek. Çünkü orada onları tutacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya köpek balığı

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