HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bunun adı vicdansızlık! "Bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken..."

Bunun adı vicdansızlık! "Bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken..."

08.10.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından aralarında yavruların da bulunda çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü.

Bunun adı vicdansızlık! "Bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken..."

Alaeddin Mahallesi, Sofucu Halil 4’üncü Sokak’ta hayvanseverlerin baktığı, aralarında yavruların da bulunduğu birçok kedi, kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Besledikleri kedilerin zehirlendiğini gören hayvanseverler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, birçok kedinin öldüğünü belirledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanseverler ise olaya tepki gösterdi.

Çorlu'da vahşet! Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş halde bulduÇorlu'da vahşet! Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş halde buldu

"ELİNİZDE ZEHİRLİ YEMEKLERLE YAKLAŞIRKEN HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI"

Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat, "Bugün canımız çok yandı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, sokaklarda yaşam savaşı veren minicik canlardan ne istediniz. Şu soğuk günlerde sıcak bir araba kaportası arayıp bir damlacık canlarını korumaya çalışan zavallılara elinizde zehirli yemeklerle yaklaşırken hiç mi vicdanınız sızlamadı. O zavallılar bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken nereden bileceklerdi onların son lokmaları olacağını. Yazıklar olsun, insan kılıklı caniler. Bazen insan olmaktan utanıyorum. Ama bu olayın peşini bırakmayacağız. Tüm yetkililerden de gerekenin yapılması ve bunun için de olayla ilgili bilgisi veya şüphesi olanların emniyete ya da bize bilgi vermelerini önemle rica ediyorum" dedi. (DHA)

Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' sosyal medyayı salladı! Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' sosyal medyayı salladı! "İki miyav bir mama"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldıYer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldı
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
Mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kıza tacizi arkadaşları gördüMide bulandıran olay! 14 yaşındaki kıza tacizi arkadaşları gördü
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Ailesinin katledilişini görmüştü! Cani savunmasını böyle yaptı

Ailesinin katledilişini görmüştü! Cani savunmasını böyle yaptı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.