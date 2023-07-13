Bunun adı vicdansızlık! İstanbul'da kiralık ev arayan çiftten yürek sızlatan sözler: 'Engelli olduğumuzu duyunca...'

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Terkos Mahallesi’nde yaşayan Hatice Tezcan ve Refik Tezcan, iddiaya göre 10 yıldır kirada oturdukları dairelerinden çıkartılmak istendi. Önce ev sahibinin yaptığı zammı kabul eden çift, birkaç ay sonra yapılmak istenen ikinci zammı reddedince ev sahibi iddiaya göre ailesinin evde oturacağı bahanesiyle evden çıkmalarını talep etti.

Evden çıkartılmak istenilen çift, kendilerine tanınan süre zarfında kiralık ev ilanlarını arayarak irtibata geçti. İlk telefon açıldığında olumlu sonuçlanan görüşmeler iddiaya göre çiftin engelli olduklarını belirtmesinin ardından olumsuz karşılandı. Maaşlarının olduğunu ve kiralarını ödeyeceklerini belirten çift, ev sahiplerine çağrıda bulundu.

“ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN”

Yaşadıklarını anlatan Hatice Tezcan, “Bizi ev sahibimiz istemedi çıkmamızı söyledi. Biz ev arıyoruz buluyoruz ama sonrasında engelli olduğumuzu duyunca bize ev vermek istemiyorlar. Biz kiramızı ödeyeceğiz sadece ev arıyoruz. Biz ilk aradığımızda olumlu karşılıyorlar engelli olduğumuzu duyunca reddediyorlar. Bu benim çok zoruma gidiyor. Biz kiramızı ödüyoruz kimseden yardım istemiyoruz. Bilmiyorum neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bugün sağlam olabilirsin ama yarın başına ne gelecek bilemezsin. Depremde engelli olan nice ev sahipleri oldu. Biz ev sahibine söyledik aradığımızı ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herkes bizim için ev arıyor ama kimse vermiyor” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİ İSTEMEDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR”

Refik Tezcan ise “Biz engelli olduğumuz için bize ev sahipleri ev vermiyor. Biz şu an kiradayız ev sahibimiz önce bir zam yaptı kabul ettik, ikinci zammı kabul etmeyince kendi annesini getireceğini söyledi. Biz başka evler aradık telefonla görüşüyoruz. Engelli olduğumuzu söyleyince engelli istemediklerini söylüyorlar. Biz ramazan ayından beri arıyoruz ama bulamıyoruz. Ev sahiplerine mesajım biz engelliyiz ama Allah’tan gelen bir şey onlar da engelli olabilirler” şeklinde konuştu.

İHA

