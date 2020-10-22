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Bunun adı vicdansızlık! Köpeği ezip, yoluna devam etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 20:51 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cip sürücüsü sokaktaki köpeği ezdi, ardından yoluna devam etti. Köpek ölürken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bunun adı vicdansızlık! Köpeği ezip, yoluna devam etti

Olay geçen gün, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren cip, yolda duran bir köpeğe çarpıp, ezdi. Cipin sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti. Yaralı köpek, sahibi N.K. tarafından veterinere götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı. Olayın ardından köpek sahibi N.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI

Yaşanan olay sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren cipin, yol ortasında duran köpeği ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.

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DHA

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