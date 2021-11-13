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Bunun adı vicdansızlık! Zehirlenen 31 sokak hayvanı öldü

13.11.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Urla ilçesinde, farklı noktalara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan ve zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı telef oldu. Mahalle halkı, bu vicdansızlığa tepki gösterirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bunun adı vicdansızlık! Zehirlenen 31 sokak hayvanı öldü

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir’in Urla ilçesi Torasan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu. Bu etleri yiyen 30’un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

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HAYVANSEVERLERİN BAHÇELERİNE BİLE ZEHİRLİ ETLERDEN BIRAKTILAR

Zehirlenen hayvanlardan 31’i telef oldu. Yolların, sahil kıyılarının telef olan hayvanlarla dolu olduğu görülürken, mahalle halkı kan donduran olaya isyan ederek kişi ve kişilerin kısa süre içerisinde yakalanmasını istedi. Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice bu zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi.

Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme İzmir Urla
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