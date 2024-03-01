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  4. 'Bunun izahı yok! Böyle bir olayı daha önce hiç görmedim' Vatandaşlar hayrete düştü

'Bunun izahı yok! Böyle bir olayı daha önce hiç görmedim' Vatandaşlar hayrete düştü

01.03.2024 12:19
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İklim değişikliğinin en fazla etkisinin görüldüğü ağaçlardaki zamansız çiçek ve ürün verme olayı vatandaşları hayrete düşürüyor.

'Bunun izahı yok! Böyle bir olayı daha önce hiç görmedim' Vatandaşlar hayrete düştü

Muğla’nın özellikle kıyı şeridinde yaşanan iklim değişikliği sonrası Akdeniz iklimi tropikal iklime evrilirken, henüz dalındaki portakal meyvesi koparılmayan ağaç, olgunlaşmaya yakın gök meyve verirken, sıcak giden hava şartları nedeniyle çiçek açtı.

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Muğla’nın günübirlik tatil tercihinde ilk sırada yer alan ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesindeki otel bahçesindeki yaklaşık 10 yıllık portakal ağacı tek gövdesinde çiçek, olgunlaşmamış gök meyve ve tüketime hazır ermiş portakal ürününü barındırıyor.

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Otelin yöneticilerinden Yaşar Gencel, ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Bunun izahı yok. Bu yediveren limon değil. İklim değişikliğinin direk etkisi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir olayı daha önce hiç görmedim. Taze çiçek açmak üzer olan tomurcuklar bir tarafta, mandalina büyüklüğünde portakal, bir tarafta da dalında olgunlaşmış meyve. Yani iklim değişikliğinden başka bir izahı yok diye düşünüyorum” dedi. (İHA)

AW152698_02Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Akyaka Ula iklim değişikliği meyve
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