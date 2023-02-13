'Burada kimse yok' diye gittiler, iki saat sonra mucize oldu! 178 saat sonra enkazdan çıkan Hivay, sağlık ekiplerinin sorusuna böyle yanıt verdi: 'Çilekli süt isterim'

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi en çok Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ı etkiledi. Depremin 8. gününde mucize haberleri gelmeye devam ediyor. 7 yaşındaki Hivay Üşer, depremin 178. saatinde JÖH arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri, merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi 1246. Sokak Bozbey Apartmanı enkazında yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Hivay Üşer’i sağ olarak çıkardı.

'BİNADA KİMSE YOK' DEDİLER MUCİZE OLDU!

Termal arama cihazlarıyla yapılan çalışmalarda önce Hivay'ın yaşadığı binada canlı kimsenin olmadığına karar verildi ve çalışmalar durdu. Daha sonra aradan geçen iki saat sonrasında enkazdan Hivay'ın sesi duyuldu. Çalışmalar tekrar başladı ve 7 yaşındaki Hivay kurtarıldı!

ÇİLEKLİ SÜT İSTEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hivay’ın enkazdan çıkarılmasının ardından çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından ‘178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var.’ notuyla paylaştı. Sağlık görevlileri küçük kıza ‘çilekli süt mü, meyve suyu mu istersin’ diye sordu. Küçük Hivay o soruya ‘çilekli süt ve poğaça’ diyerek yanıt verdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



