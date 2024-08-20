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  4. Burak Deniz, Ersin Arıcı ile Beril Pozam’ın düğününe gitti! Çift hakkında söylediklerine kimse anlam veremedi

Burak Deniz, Ersin Arıcı ile Beril Pozam’ın düğününe gitti! Çift hakkında söylediklerine kimse anlam veremedi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.08.2024 10:15
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Yalı Çapkını dizisinde Suna ve Abidin rolüne hayat veren Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftinin dizi aşkı gerçeğe dönüştü. Çift, dizi setinde başlayan ve 1.5 yıldır süren ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Düğünde Yalı Çapkını oyuncularının yanı sıra birçok ünlü isim de yer aldı. Düğün önce muhabirlerle röportaj yapan ünlü oyuncu Burak Deniz'in çift hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Star TV'nin çok izlenen dizi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ve Abidin ikilisini canlandıran Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın dizide başlayan aşkı gerçeğe döndü. Çift sade bir düğünle evlendi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

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Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftinin sade düğün törenine Yalı Çapkını dizisinin ünlü oyuncularının yanı sıra Serkay Tütüncü, Burcu Özberk ve Burak Deniz gibi isimler de dahil oldu.

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Düğünde boy gösteren Burak Deniz'in 1.5 yıllık flörtün evlilikle sonuçlanmasına dair yorumlarına kimse anlam veremedi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ersin Arıcı ile uzun bir süredir görüşemediklerini belirten Burak Deniz, "Çok mutlu olsunlar ama 1.5 senelik flört... Çok sevmişler diyelim o zaman. Bakalım meraktayım ben. Bugüne kadar neyi yapmam dediysem başıma geldi gibi oldu. O yüzden çok bilemiyorum ama kısmet bu işler" dedi.

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Sosyal medyada gündem olan o röportaja X kullanıcılarından, "Bu kafada olanlar evlenemez", "Sana soracaklardı", "Ne yapsalardı ne isterdin", "E evlenmişler olsun istersin" şeklinde yorumlar geldi.

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Burak Deniz beril pozam
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