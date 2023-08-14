Burası Alaçatı! Denize giderken gördüler ve video çektiler... Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Tatilcilerin en uğrak mekanlarından bir tanesi olan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çeşme, Alaçatı'da çekilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyada çokça paylaşılan videoda, yol kenarından yürüyen çok sayıda kişi yer aldı.

'KAÇAK GÖÇMEN' İDDİASI

Görüntüler, denize gitmekte olan vatandaşlar tarafından araç içerisinden çekilirken videodaki şahısların, denizden kaçak yollarla gelen göçmenler olduğu iddia edildi. Saniye saniye kayıt altına alınan o anlara sosyal medyada çok sayıda yorum da geldi.

Videoyu kayda alan kişinin kayıt sırasında şaşkınlık yaşaması da söz konusu görüntülerde duyuldu.