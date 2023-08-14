Radar cezasına emsal karar! Hız sınırını aştı ama yaptığı itirazda haklı çıktı... Mahkemeden iptal kararı

Yaklaşık 6 ay önce Ankara'dan Antalya'ya doğru aracıyla yola çıkan Tunahan Yaman, Afyonkarahisar'da Elektronik Denetim Sistemi'ne (EDS) takıldı. Kameraya yansıyan görüntüsünde hızı saatte 123 km olan Yaman'ın, hız sınırını aştığı belirlendi.

HIZ SINIRINI SADECE 2 KM AŞTI

Show Haber'de yer alan habere göre; hız sınırını sadece 2 km aştığı için radara yakalanan ve ceza alan Tunahan Yaman, emsal kararları hatırlayarak hukuk mücadelesi başlattı.

"121 km olması gereken yerde 123 km hıza çıkmışım. 2 km'lik bir fark vardı. Ben buna itiraz ettim." diyen Yaman, emsal kararları inceledi.

CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Daha önce pek çok sürücünün aynı şekilde radara yakalandığını ve hız sınırını 1 km geçen sürücülerin aldıkları cezaların iptal edildiğini gören Yaman, aldığı cezaya itiraz etti.

Yaklaşık 1000 TL radar cezası gelen Yaman, 15 gün içerisinde itirazda bulundu ve mahkeme sürecini başlattı.

MAHKEME HAKLI BULDU, İPTAL ETTİ

Mahkeme hız sınırını 2 km ile aşan Yaman'ı haklı buldu. EDS cihazlarının yanlış ölçme ihtimali dikkate alınarak para cezası iptal edildi.